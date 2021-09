Zăpadă de peste 10 centimetri în România. Se intervine cu utilaje de deszăpezire

❄️ Iarna și-a intrat pe deplin în drepturi pe #Transfăgărășan! ❄️ Azi dimineață am intervenit din nou pentru îndepărtarea #zăpezii de pe carosabil atât pe partea partea nordică, în județul Sibiu, între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, cât și pe versantul sudic, în județul Argeș, între Piscul Negru și tunel. ? În acest moment #ninge în continuare iar temperaturile de la altitudine au coborât sub zero grade stratul de #zăpadă atingând pe alocuri și 10 cm. ‼ Cu toate că în continuare circulația este deschisă pe #Transfăgărășan pe timpul zilei, vă rugăm să circulați cu prudență pe toate drumurile montane și nu vă aventurați în zone cu zăpadă dacă nu aveți mașina pregătită pentru iarnă. ‼ #CNAIR #DRDP #totpedrum