Subsecretarul din MAI care a dat ordine la protestul din 10 august rupe tăcerea: E foarte dificil să văd cum sunt redus la statutul de ”șofer al cuiva”

Subsecretar de stat din Ministerul de Interne, Mihai Valeriu, cel despre care s-a vehiculat că ar fi ținut permanent legătura cu Liviu Dragnea și cu liderii huliganilor în timpul protestelor din 10 august 2018, din Piața Victoriei, susține, într-un comunicat remis Antena 3, că informațiile prezentate în spațiul public îi afectează „demnitatea personală, dar mai ales cea profesională”.

Ieri, ministrul de Interne, Marcel Vela, anunta ca subsecretarul de stat Mihai Valeriu va fi demis, avand in vedere implicarea sa in represiunea din 10 august 2018. Surse judiciare au dezvaluit ca fostul ministru de Interne, Carmen Dan, a transmis ordinele de interventie in forta prin intermediul lui Valeriu.

„Daca ne referim la fostul secretar de stat, el este la dispozitia ministrului si printre deciziile mele de permutari de cadre in acest minister este retrimiterea acestui domn, subsecretar de stat, care a venit aici pe pile si relatii de la un sef de birou de sectie de politie din Bucuresti, la un post foarte inalt, de subsecretar de stat, responsabil cu ordinea publica, in cel mai scurt timp, am si eu acum motivul oficial, prin desecretizarea acestui raport, sa il trimit de unde a venit, adica sef de birou de sectie de politie. Iar daca DIICOT – va decide si instanta o culpa penala -, evident ca nu mai are ce cauta in politie. (…) Exact, la Mihai Valeriu ma refer”, a anuntat Vela.

Mihai Valeriu - drept la replică

În cadrul știrilor prezentate recent despre evenimentele din 10 august 2018, au fost făcute și referiri la adresa mea, care mi-au afectat considerabil demnitatea personală, dar mai ales pe cea profesională.

În virtutea acestor aspecte, doresc să aduc câteva clarificări pe care le consider esențiale pentru mine și imaginea mea publică, dar și pentru informarea corectă a opiniei publice.

Vă pot spune că este foarte dificil să văd cum sunt redus la statutul de "șofer al cuiva" (cu tot respectul pentru această meserie), după 24 ani de muncă și pregătire profesională continuă, timp în care am ocupat cu precădere funcții operative și, în ultimul timp, de comandă.

Mi-aș fi dorit ca în acest context, să regăsesc, în contrabalanța informațiilor prezentate, mai mult profesionalism și curiozitatea jurnalistică de a verifica cine este "acel șofer", care a fost numit în funcția de subsecretar de stat și responsabilizat cu ordinea și siguranța publică națională.

Cu toate că CV-ul meu este public, iar informațiile pe subiectul abordat sunt importante pentru opinia publică, care are dreptul să cunoască în mod corect cine ocupă o funcție de demnitate publică în țara noastră, niciun moment nu s-a făcut vreo referire la pregătirea și experiența mea profesională și nici nu mi-a fost solicitat dreptul la replică.

Principiile de bază ale jurnalismului vizează oriunde în lume, pentru un jurnalist care se respectă, verificarea informațiilor din mai multe surse, obiectivitate, echidistanță, respectarea dreptului la liberă exprimare și cel mai important, respectarea demnității și dreptului la imagine al fiecărei persoane despre care relatează o știre.

Nu am regretat niciun moment cariera pe care ales să o urmez și mi-am asumat întotdeauna răspunderea pentru acțiunile mele. Nerespectarea principiilor ce guvernează munca pe care am desfășurat-o implică răspunderea legală (penală), lucru pe care mi-l asum în totalitate!

Vorbele nesusținute de adevăr pot face mult rău, gratuit și ireparabil.

Aș dori ca acum, după o muncă de-o viață dedicată serviciului public, să îmi păstrez demnitatea neștirbită și respectul familiei, precum și al celor cu care am lucrat împreună sau pe care am avut privilegiul să-i conduc, prin prisma funcției deținute.

Totodată consider că doar aceste persoane, care au lucrat efectiv cu mine și mă cunosc, sunt îndreptățite să vorbească despe mine în ceea ce privește caracterul meu, comportamentul și evoluția mea profesională, ce știu și ce nu știu, sau modul meu de relaționare cu oamenii.

Vă rog să îmi permiteți că acestui mesaj să îi atașez CV-ul meu și totodată, să vă asigur de toată deschiderea și disponibilitatea pentru a clarifica orice aspect care mă implică și este de interes pentru opinia publică.”

