Surpriză neplăcută pentru un turist din Eforie Nord. Ce a descoperit în salata comandată la un restaurant

Acesta a mers să ia prânzul și a optat pentru ceva mai sănătos - o salată. Din păcate, după ce a apucat să ia câteva guri din preparat, a avut parte de o „surpriză” neplăcută. A descoperit un fir de păr în salată.

Scârbit, a chemat imediat chelnerița, care a lua salata. Acesta a spus că firul de păr ar fi putut să ajungă acolo chiar în bucătărie ,în momentul în care a fost preparată. Dar asta nu a fost tot: bărbatul a descoperit cu stupoare la final că trebuie să plătească salata cu... surpriză. În plus, nu a primit nici măcar niște scuze, scrie Cancan.

„Un restaurant, dacă îl pot numii așa de o speță foarte joasă. Am venit și eu de la plaja cu pofta de a manca ceva “ușor”, așa că am găsit locul acesta unde pot servii ceva și m-am decis să comand o salată italiana, nu am mâncat nici jumătate din ea, și printre legume, am zărit un fir de păr, am chemat chelnerița care mi-a adus salata la masa și am reclamat ce am găsit în ea, spune că este vina bucătarului și îmi ia salata de la masă, aștept 5 minute, aștept 10 minute, aștept 15 minute și nu mai vine, într-un final îi cer nota de plată, mi-o aduce și mă gândeam că ori îmi aduce o altă salata ori scade prețul ei din nota de plată, ei bine… nu. Nu mă deranjează că am dat 25 de lei pe o salata cu fire de par în ea, pentru ca nu stăteam în baza a 25 de lei… Dar gestul…. și igiena lasă de dorit”, a povestit turistul.

