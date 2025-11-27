Surse: Un bărbat de 49 de ani a obținut cei mai mulți bani din OnlyFans în România. Suma uriașă nedeclarată la stat

ANAF a anunțat că a început să verifice persoanele fizice care au câștigat sume importante de pe OnlyFans sau alte platforme pentru adulți și nu au declarat veniturile. Foto: Getty Images

Cea mai mare sumă de bani obținută prin platforma OnlyFans, în România, a fost de 3,6 milioane de lei, în jur de 700.000 de euro. Banii nu au fost declarați la stat, potrivit surselor Antena 3 CNN. Creatorul de conținut care a strâns această sumă uriașă a fost...un bărbat de 49 de ani, au mai precizat sursele menționate.

Informațiile vin în contextul în care Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat controale extinse în cazul a 103 persoane fizice care au obținut venituri din realizarea de conținut video pe platforma OnlyFans.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, OnlyFans plătește taxe aferente veniturilor obținute din drepturile de proprietate intelectuală de doar 6%, față de 10% impozit pe venit sau 16% impozit pe dividende.

Astfel, în urmă evaluărilor de risc, ANAF a estimat obligații suplimentare de circa 7,9 milioane lei, reprezentând impozit pe venit, CAS și CASS aferente sumelor nedeclarate. Dintre sumele nedeclarate cea mai mare este de 3,6 milioane de lei, bani obținut de un bărbat de 49 de ani, potrivit surselor Antena 3 CNN.