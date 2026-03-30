Sute de persoane au fost evacuate după ce un incendiu a cuprins un club de noapte din Germania

1 minut de citit Publicat la 00:07 30 Mar 2026 Modificat la 00:07 30 Mar 2026

Aproximativ 750 de persoane au fost evacuate cu succes după ce un incendiu a izbucnit într-un club de noapte din sud-vestul Germaniei, în noaptea de sâmbătă, scrie Euronews.

Potrivit poliției, focul a izbucnit în jurul orei 3:45 dimineața la K Club, un club de noapte din Kehl, oraș situat în apropierea graniței cu Franța.

#Allemagne Près de 750 personnes évacuées d’une discothèque ravagée par les flammes à Kehl (Sud-Ouest de l’Allemagne) près de Strasbourg, selon les autorités dimanche. Les personnes qui étaient à l’intérieur du K Club au moment des faits ont pu évacuer les lieux. Trois d’entre… pic.twitter.com/mpDi3tKVzh — Nancy Roc (@TheNancyRoc) March 29, 2026

Incendiul s-a extins apoi la întreaga clădire, toate cele 750 de persoane aflate înăuntru reușind să evacueze. Trei persoane au fost tratate de echipajele de urgență, dar nu a fost necesară internarea în spital.

Imagini publicate de presa germană au arătat un incendiu masiv pe acoperișul clubului, care se află într-o zonă industrială a orașului.

K Club este specializat în muzică hip-hop și afro, relatează agenția germană de presă DPA. Clubul găzduiește frecvent public din Alsacia, în special din Strasbourg, cel mai apropiat oraș francez de pe malul celălalt al Rinului.

O anchetă a fost deschisă pentru stabilirea cauzei incendiului, care nu este încă cunoscută.

Incidentul survine la câteva luni după ce un incendiu la un bar din stațiunea elvețiană de schi Crans-Montana a ucis 41 de persoane și a rănit 115. Spre deosebire de incendiul de la Crans-Montana, la Kehl procesul de evacuare pare să se fi desfășurat fără probleme.