Tratamente minune, care rezolvă orice problemă sunt peste tot în mediul online. Mai ales, cele care promit un ten perfect. Însă de multe ori, astfel de promisiuni nu sunt decât speranțe false care nu numai că sunt costisitoare dar fac și mai mult rău decât bine.

Din ce în ce mai multe femei se plâng pe rețele de socializare de rezultatele cremelor pe care le folosesc. În loc de un elixir al frumuseții multe astfel de produse s-au transformat într-un coșmar pe termen lung.

„Am aflat de exisțenta lor pe paginile online. Am încercat și apoi, după patru-cinci luni, rezultatul meu a fost unul dezastruos, deci impactul emoțional a fost foarte mare. Chiar dacă a fost un tratament online, stiu că nu e bine, trebuie să mergi în cabinet, am avut încredere în disperarea că sunt produse bio, că sunt sănătoase. Sper și îmi doresc că-și va reveni tenul meu cândva pentru că e foarte dureros să se uite lumea insistent pe fața ta când mergi pe stradă. Foarte des până să am permis de conducere și mergeam cu autobuzul, mă oprea lumea si zicea 'Vai, săraca de tine!'”, spune una fintre fetele pentru care cremele nu doar că nu au funcționat, dar i-au făcut foarte rău.

„Aceste produse bio pot să nu aibă niciun efect sau să exacerbeze leziunile. Referitor la acnee și la produsele așa-zise „bio” pe care le găsim pe diverse site-uri sau la magazinele tip plafar trebuie să știți de la început că sunt departe de a fi un panaceu universal pentru orice tip de acnee, iar pacienții nu trebuie să sară peste acea consultație inițială la dermatolog, singurul în măsura de a stabili un diagnostic corect și un plan de tratament personalizat ”, spune doctorul Anca Răducan, specialist în dermatologie.

Sute de tinere și-au distrus tenul cu creme cumpărate de pe internet, recomandate de vedete