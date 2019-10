Tamara Buciuceanu a murit. Reacţia actriţei Dana Dogaru: "Neaşteptat! Atât de plină de viaţă şi atât de puternică"

Tamara Buciuneanu a murit. Actriţa Dana Dogaru deplânge moartea marii artiste Tamara Buciuceanu, despre care afirmă că "va rămâne în istoria teatrului românesc, pentru că era unică în felul ei".



Tamara Buciuneanu a murit. "Neaşteptat. Deşi ştiam că e bolnavă, nu ne aşteptam la aşa ceva. Am văzut-o în aproape tot ce a jucat, N-am jucat împreună, dar am cunoscut-o. Era atât de plină de viaţă şi părea atât de puternică, deşi, în fond, era extrem de sensibilă. Din păcate, şi vârsta, şi vremurile... Fără-ndoială, va rămâne în istoria teatrului românesc, pentru că era unică în felul ei. Dumnezeu s-o odihnească!", a declarat Dana Dogaru.



Tamara Buciuneanu a murit. Actriţa Tamara Buciuceanu a murit, marţi, la vârsta de 90 de ani.



Tamara Buciuneanu a murit. Informaţia a fost confirmată de reprezentanţi ai Spitalului Elias.