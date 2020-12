O tânără a suferit un șoc în toaleta unui mall. "Doamnelor, aveți grijă, că sunt tot felul de nebuni"

În timp ce se afla în toaleta mall-ului, tânără a observat că cineva o privește de sus, din cabina alăturată. Inițial s-a gândit că este vorba despre un copil. A ieșit și a chemat paza ca să vadă cine ar putea fi curiosul. Mare i-a fost șocul atunci când a văzut că spionul din toaletă nu era un copil, ci un bărbat în vârstă de 50-60 de ani.

„Merg la toaletă, bat în ușă și nu răspunde nimeni deși am auzit ceva mișcare.. Intru în toaleta de alături care era liberă, închid ușa și văd cu coada ochiului că cineva se holbează de sus!!? Nu am reușit să văd persoana pentru că s-a tras când m-am uitat!

Inițial am crezut că e vreun copil care se plictisește.. am strigat la el să iasă afară si am ieșit să chem pe cineva de la pază! Între timp a ieșit din toaleta femeilor un bărbat bine îmbrăcat la vreo 50-60 de ani, am rămas șocată!!? Cei de la pază au zis că nu e prima dată când se întâmplă!! Așa că doamnelor aveți grijă că sunt tot felul de nebuni prin oraș!!!

Fără ironii vă rog… mâine poimâine cine știe ce îi mai debitează mintea..” a scris Teodora, pe un grup de Facebook.