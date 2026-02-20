Tânărul bătut de influencerul american Adonis susține că a vrut să fie lovit: "A făcut fix ce am vrut"

Prima reacţie a tânărului bătut de un vlogger american în Bucureşti. Sursa foto: captură video

Tânărul român, bătut de un vlogger american în Bucureşti, recunoaşte deschis, în prima sa reacţie, că l-a provocat pe influencerul de peste Ocean şi că acesta din urmă a reacţionat aşa cum şi-a dorit. Între timp, vloggerul a fost plasat în arest la domiciliu. Acesta a susţinut însă că a fost agresat verbal şi fizic, iar asta l-a făcut să riposteze, momentul fiind filmat.

Până la acest moment, tânărul care a fost pus la pâmânt a fost foarte ocupat pe Internet: şi-a început ziua cerând bani de la urmăritorii lui de pe TikTok.

Darius este fratele lui Rareş Ion, tânărul decedat din cauza unei supradoze anul trecut. Contul lui de TikTok este o înşiruire de jigniri la adresa mai multor persoane, comportamente ciudate şi promisiuni de răzbunare contra lui Maru, cel care era dealerul fratelui său.

Odată ajuns pe stradă astăzi, a dat peste vloggerul american Adonis Crash Boom. Spiritele s-au încins repede.

"Da, îmi cerea bani şi când am refuzat să-i dau, a început să mă atace, să mă scuipe şi să-mi adreseze cuvinte jignitoare rasiste", afirmat Adonis Crash Boom. Vloggerul l-a atacat pe Darius atunci când s-a simţit ameninţat.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au identificat un tânăr de 20 de ani care prezenta leziuni la nivelul feței, precum și un bărbat de 33 de ani, cetățean străin, bănuit de comiterea fapte. Persoanei vătămate i-au fost acordate îngrijiri medicale la fața locului, aceasta refuzând transportul la spital.

"Staţi, mă, vieţile mele liniştiţi, că Adonis ăla, fraierul ăla, a făcut fix ce am vrut", le-a spus vloggerul Darius urmăritorilor săi.

Cine este Adonis Crash Boom

Adonis Crash Boom este un creator de conținut american de TikTok, cunoscut ca "black travel creator", care face vloguri și live‑uri în special din România și Europa.

Are aproape 1 milion de urmăritori pe TikTok și este prezent și pe Instagram, unde se descrie ca american stabilit temporar în România în perioada 2025–2026. Acesta a fost reţinut de poliţie imediat după incident.