Tăriceanu: Metroul spre Drumul Taberei va fi închis după alegeri! Sunt în pericol cetățenii!

"Despre linia de metrou care s-a deschis în Drumul Taberei am aflat că au început să apară primele defecţiuni la lucrările de la staţiile de metrou.

Se preconizează ca după alegeri linia de metrou să fie o perioadă închisă ca să fie remediate problemele.

Avem de-a face cu siguranţa circulaţiei, sunt în pericol cetăţenii.

Nici la linia de tren dintre Gara de Nord şi Aeroportul Otopeni nu sunt gata lucrările, ministrul Bode preconiza deschiderea pe 12 decembrie", a declarat Călin Popescu Tăriceanu pentru DC NEWS.

Experiment Antena 3. La trei zile de la deschidere, problemele continuă la metroul Drumul Taberei

O echipă Antena 3 a făcut un tur al lucrării de trei miliarde de euro, asteptată de peste un deceniu şi iată ce a descoperit.

Călătoria pe Magistrala “Drumul Taberei” începe de la stația Eroilor 2, cu stângul. Aici un tablou electric are ușa deschisă încă din ziua inaugurării și oricine poate lăsa în orice moment stația în beznă. Pe peron, altă surpriză.

“La trei zile de la inaugurare, M5 arată așa. Un panou de plastic, care ar trebui să protejeze scara rulantă s-a spart. O lucrare care a costat peste 3 miliarde de euro”.

În aceeași stație, turnichetele s-au defectat, iar muncitorii lucrează de zor la reparaţii. Pe holurile de la Academia Militară, elemente de design au început să se desprindă de pe pereți.

Defecțiuni și probleme pentru metroul Drumul Taberei, la trei zile de la deschidere

Continuăm călătoria și ajungem la stația Parc Drumul Taberei. La unul din accese, scara rulantă s-a stricat.

Altă stație de metrou, altă problemă.

“Suntem la statia de metrou Valea Ialomitei. Alaturi de mine este Mihaita Decu, colegul meu operator. Mihai, ce inaltime ai? 1,95. Hai sa vedem daca ai loc in această stație! Am ametit un pic! Loc ai, dar care e problema? Daca as fi avut 2 metri, nu mai aveam loc!”

Asta pentru că plafonul este prea apropiat de podea! Timpii de așteptare sunt mari și ei: 12 minute de succedare între trenuri, în afara orelor de vârf.

Fostul director al Metrorex, Gheorghe Udriște, artizanul acestei magistrale, critică lipsurile liniei, mai ales că bucureștenii au așteptat prea mult pentru doar șapte kilometri în plus de metrou.

Una peste alta, M5 rămâne, probabil, și singura magistrală inaugurată pentru următorii 10 ani. Cât despre probleme. toate au fost sesizate și Metrorex care n-a venit cu un răspuns până acum.