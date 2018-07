Tăriceanu: „Voi susține necondiționat o decizie a Coaliției de a demara procedura de suspendare”

Călin Popescu Tăriceanu a declarat în emisiunea „Sinteza Zilei” despre ce decizie a luat coaliția de guvernare privind suspendarea președintelui. Liderul ALDE a vorbit și de problemele cu care se confruntă cu colegii săi.

Despre plecarea din țară

“În cadrul Coaliţiei, noi am hotărât iniţial să facem o sesiune extraordinară de o săptămână, după terminarea sesiunii ordinare. Ca atare, la sfârşitul acelei săptămâni, adică sâmbătă, mi-am programt să plec într-un scurt concediu de patru zile în străinătate, nimic altceva. Între timp s-au hotărât acele două săptămâni de sesiune extraordinară, şi aceasta a fost motivul (…) pentru care am semnat delegarea atribuţiilor de preşedinte al Senatului către colegul meu, vicepreşedintele Adrian Ţuţuianu. Asta este situaţia şi cred că, dacă cineva are de comentat sau de interpretat, eu nu pot să mă opun niciunuei speculaţii, dar la câte ştiri false şi distorsiuni am văzut în ultima perioadă, îmi dau seama că şi asta face parte din aceeaşi categorie. În legătură cu acţiunile care trebuie derulate în săptămâna care urmează (…) am stat de vorbă cred că preţ de două ore şi am analizat ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă şi ceea ce avem de făcut şi în continuare” .

Șanse să se spargă coaliția PSD-ALDE

Şi într-o căsătorie mai pot să apară probleme, darămite într-o coaliţie. Eu şi colegii mri am apreciat că noi avem câteva lucruri importante de făcut. Unii dintre colegi sunt preocupaţi la nivel local, cum e şi firesc (…), dar aceste lucruri sau altele nu pot să depăşească ca importanţă acţiunile importate, decisive pe care le-am hotărât împreună de mantelare a acestui stat paralel, de revenire la normalitate, realizarea independeţei justiţiei, redarea funcţiilor esenţiale ale statului. Şi până la urmă trebuie să înţelegem că decziile într-un stat trebuie luate de instituţiile legitime care sunt votate de cetăţeni, şi nu de persoane sau instituţii care intervin în decizia politică. (…) Am hotărât să mergem înainte şi vom merge înainte. După cum s-a văzut, momentele decisive – votarea legilor justiţiei, votarea Codurilor penale – au găsit coaliţia într-o solidaritate foarte bună, ireproşabilă. Aceasta este dovada în care şi unii, şi alţii, înţelegem colaborarea".

Suspendarea președintelui

„Nu există o astfel de evaluare că refuzul președintelui poate fi trecute în registrul gesturilor politice. Deciziile CCR sunt obligatorii. Dacă una din instituţiile importante ale statului, Preşedintele, nu respectă deciziil CCR, atunci să ştiţi că refuzi până jos, până la ultimul cetăţean. (…) Nu avem decât măsura extremă a suspendării, şi am spus că această măsură trebuie foarte bine întărită, pentru că e aproape sigur că poate unele dintre problemele cu care suntem confruntaţi, dar poate să creeze şi numeroase alte probleme. Ceea ce pot să vă spun este că voi susţine necondiţionat o decizie a coaliţiei de a demara procedura de suspendare (a preşedintelui – n.r.), având în vedere că au grijă de unul dintre cei doi parteneri, unul dintre cei doi piloni pe care se situează coaliţia de guvernare. (…) Eu nu voi accepta niciodată ca drepturile şi libertăţile indviduale ale cetăţenilor să fie încălcate. Nu voi accepta să facem a astfel de derogări de la statul de drept şi, ca atare, sigur, repet, dacă o astfel de decizie vom considera că trebuie luată, trebuie să mergem înainte”.

Scandalul cu casa lui Iohannis

Atât Ministerul Finanțelor și ANAF-ul trebuie să aplice legile, nu trebuie să fie suspendate indiferent de ce funcție ocupi, aștept din partea președintelui ANAF și ministrul de Finanțe o informare. Dacă această obligație revine președintelui, fără îndoială aceste instituii au obligația de a pune în aplicație legea.

Suntem într-o situație păguboasă pentru România

O discuție politică când este vorba de niște prevederi constituționale, ea depaseste nivelul politic, ce discuție să facem, nu rămane decat punerea în aplicare a deciziei Curții. Trebuie să nu asistăm la o radicalizare. Suntem într-o situație păguboasă pentru România. Suntem într-o competiție politică, dar lucrul acesta nu ar trebui să ne împiedice, cred că dincolo de aceasta disponibilitate trebuie să se întâmple și niste lucruri concrete”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.