Taxa de Pod Giurgiu - Ruse în 2026. Care este valoarea şi când se va putea plăti online

3 minute de citit Publicat la 13:49 12 Mai 2026 Modificat la 13:53 12 Mai 2026

Imagine surprinsă din elicopter deasupra Podului Prieteniei Giurgiu-Ruse. Sursa foto: Agerpres

Șoferii care traversează Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse vor putea achita taxa de trecere online, începând din vara anului 2026, odată cu introducerea sistemului electronic eTarifGiurgiuPod. Măsura, anunțată de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prevede digitalizarea completă a procesului de plată și introducerea unor benzi dedicate pentru cei care achită în avans, cu scopul de a reduce timpii de așteptare și aglomerația din punctul de frontieră, una dintre cele mai tranzitate rute spre Bulgaria și Grecia, destinaţii de vacanţă preferate de mii de români.

Cât este taxa de la Podul Prieteniei în 2026

Pe 6 mai 2026, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a pus în dezbatere publică un proiect de ordin privind modificarea Anexei nr. 3 din Ordinul nr. 1836/2018, document care stabilește tarifele administrate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Prin schimbările propuse, autoritățile urmăresc să creeze baza legală pentru introducerea sistemului electronic eTarifGiurgiuPod, prin care va putea fi achitată online taxa de traversare a Podului Prieteniei Giurgiu - Ruse.

Tarifele pentru traversarea podului nu se modifică față de nivelurile stabilite anterior de CNAIR și variază în funcție de categoria vehiculului, masa totală și numărul de axe.

Pentru o singură traversare a Podului Giurgiu - Ruse, taxele aplicate sunt următoarele:

autoturisme (maximum 8+1 locuri): 15 de lei (aprox. 3 euro);

autoutilitare (până la 3,5 tone): 29 de lei;

vehicule transport persoane (9 – 23 de locuri)/Vehicule marfă (3,5 – 7,5 tone): 58 de lei;

vehicule marfă (7,5 – 12 tone): 88 de lei;

autocare (peste 23 de locuri)/Camioane (peste 12 tone, max. 3 axe): 122 de lei;

camioane (peste 12 tone, min. 4 axe): 180 de lei.

Se va putea plăti online din iunie 2026

Sistemul eTarifGiurgiuPod ar urma să devină operațional începând cu 15 iunie 2026, după finalizarea testelor tehnice și publicarea ordinului în Monitorul Oficial.

Plata se va putea face online, fie pe un portal web, fie prin aplicații mobile disponibile pentru Android și iOS, prin introducerea numărului de înmatriculare și a categoriei auto.

Șoferii care achită taxa în avans vor avea la dispoziție două benzi dedicate, create special pentru plata electronică.

Pentru ca bariera să se ridice automat la sosirea în punctul de frontieră, plata trebuie efectuată cu minimum trei minute înainte de traversare.

Cum să eviţi cozile de la Giurgiu - Ruse în perioadele aglomerate

În prezent, taxa pentru Podul Giurgiu - Ruse este încasată pe opt benzi unde plata se face direct la punctul de trecere, fie în numerar, fie cu cardul. Sistemul actual provoacă adesea aglomerație și coloane lungi de mașini, mai ales în weekend și în perioada vacanțelor de vară, când traficul spre Bulgaria și Grecia crește semnificativ.

Ministerul Transporturilor subliniază că noul sistem va reduce interacțiunea directă la ghișee și va contribui la decongestionarea traficului într-unul dintre cele mai circulate puncte de frontieră.

"Proiectul antemenționat presupune implementarea unui sistem online de plată electronică a tarifelor de trecere a podului peste Dunăre în sensul Giurgiu - Ruse pentru autoturisme prin amenajarea a două benzi dedicate în regim de preplată prin intermediul unei aplicații informatice disponibilă prin dispozitive telefonice și portal web.

În momentul traversării secțiunii alocate plății online a tarifului de trecere, sistemul identifică automat existența plății efectuate cu minim 3 minute în prealabil și deschide instant bariera în regim de mare viteză", s-a mai transmis în ordinul menţionat.

Noul sistem va deveni operațional imediat după finalizarea testelor tehnice și publicarea ordinului de ministru (lansat în dezbatere publică pe 6 mai 2026) în Monitorul Oficial. După intrarea în vigoare, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va lansa oficial platforma și va deschide benzile rapide.

Șoferii care vor să evite aglomerația de la Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse sunt sfătuiți să își planifice traversarea frontierei în afara intervalelor de vârf. Cele mai mari cozi se formează, de regulă, vinerea după-amiază, sâmbăta dimineața și în zilele de sărbătoare, când mii de turiști pleacă spre Bulgaria și Grecia. Pentru un trafic mai fluent, autoritățile recomandă traversarea podului în timpul nopții sau în primele ore ale dimineții, în cursul săptămânii.