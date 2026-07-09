Tentativă de asasinat la comandă, în Țăndărei: Imagini cu momentul atacului mafiot. Casa unei familii a fost ciuruită de rivali

Imagini cu momentul atacului mafiot. Casa unei familii a fost ciuruită de rivali. Foto: Antena 3 CNN

Comunitatea romă din Ţăndărei este în pragul unui război. După două săptămâni de bătăi şi atacuri cu arme de foc, acum se transmit mesaje de ameninţare din spatele gratiilor. Unul dintre cei arestaţi pentru tentativă de omor a postat pe reţelele sociale un avertisment pentru rivali. Bărbatul a fost săltat în urma desantului cu puşti de foc suprins de camerele de supraveghere. Imaginile sunt şocante iar victimele se tem pentru viaţa lor.

Yanis Sponsor: Te-ai dus peste un om bătrân care e tata, care are 60 de ani, care are diabet. Şi peste maica mea acolo în casă. Şi copiii.

Acestea sunt imaginile atacului comandat pe 30 iunie din străinătate. 4 atacatori au fost arestaţi pentru tentativă de omor.

„La data de 30.06.2026, inculpaţii s-au deplasat la locuinţa victimelor din oraşul Ţăndărei, judeţul Ialomiţa, având asupra lor două arme de foc, deţinute în mod nelegal, cu care au executat mai multe focuri de armă asupra curţii şi casei de locuit. Inculpaţii erau conştienţi de prezenţa persoanelor în curtea vizată şi totuşi au îndreptat arma în direcţia locului în care acestea se aflau, executând foc” - Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița.

Yanis Sponsor: Şi chiar dacă eşti la puşcărie nici acolo nu te laşi şi de acolo faci live şi ne ameninţi că ne omori.

Din arest, unul dintre ei ameninţă şi acum:

Oprește-te aici așa cum e și spune adevărul în declarație. Nu mai minți că am fost eu, te rog frumos să te oprești și să zici adevărul că după dau și eu declarație de aia adevărată, pe probe. Merg la detectorul de minciuni și știi ca după o să iasă probele reale. Eu îți zic, oprește aici ca m-ai închis pe mine și familia mea de pomană.​

Yanis Sponsor: Am postat live-urile, am postat filmările cum vin şi trag. Vă rog frumos! Faceţi sesizaţie, faceţi ceva, pentru că au mai rămas 3-4 din copiii lui afară şi nu se ştie ce se întâmplă, poate ne omoară.

Am cerut o reacţie din partea Poliţiei Ialomiţa. Până la acesată oră nu am primit răspuns.