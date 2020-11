Incendiu ATI Piatra Neamț. Orban: ”Întotdeauna există responsabili, există vinovaţi”

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, este de părere că pentru situația medicală suntem vinovaţi toţi din această ţară.

”Pentru situația de peste 30 de ani și pentru (...) neimplicare cred că suntem toți vinovați în această țară, nu doar sistemul medical și nu doar autoritățile locale, pentru că am acceptat timp de 30 de ani să trăim într-o astfel de situație medicală”, a spus Nelu Tătaru.

Potrivit premierului Orban, întotdeauna există responsabili.

Premierul Orban a afirmat că este momentul în care trebuie rezolvate problemele.

”Din punctul meu de vedere, acum vremea noastră este să rezolvăm toate problemele, să asigurăm reducerea numărului de infectări prin respectarea normelor de protecţia sanitară, să asigurăm tratarea pacienţilor care se îmbolnăvesc şi să găsim soluţii pentru orice situaţie care ne apare, inclusiv soluţia de a putea realiza rapid orice lucrare necesară de modernizare, de reparaţii pentru a putea conferi siguranţa în secţiile de Terapie Intensivă, care este oricum siguranţă în secţiile de Terapie Intensivă, nu trebuie judecate toate secţiile de Terapie Intensivă după ceea ce s-a întâmplat la Piatra Neamţ, dar vrem să ne asigurăm o dată în plus şi mai mult decât atât să sprijinim managementul spitalelor pentru a putea asigura toate dotările şi toate lucrările necesare în secţiile de Terapie Intensivă”, a mai declarat premierul.

Nelu Tătaru nu va demisiona după tragedia de la Neamț

Acesta spune că toți miniștrii de până acum trebuie să își asume responsabilitatea pentru problemele grave din sistem și că el plănuiește să rămână în guvern pentru a continua reformele începute.

”Am rezistat cu acest sistem până acum, dar vedem că avem tragedii. Cred că faptul că, la un moment dat, ”merge și așa”, sau am adaptat foarte puțin în fiecare an, sau am adaptat, să spunem, o lege a sănătății, tot ce a însemnat din 90 până acum, sau din 2006 când am făcut legea 95 și am adaptat o lege cu 1500 de amendamente fără să facem o lege cu rata adaptată, fără să avem o reorganizare a ministerului, a DSP-urilor, a spitalelor, a stațiilor de ambulanță, în toată această perioadă, cred că acesta este lucrul care ne duce ca după 30 de ani să vedem și niște tragedii”, a declarat Nelu Tătaru.

Ce demiteri vor fi la Piatra Neamț

Cu privire la posibile demiteri pe care le va face, ministrul Sănătății a declarat că așteaptă rezultatul anchetelor în desfășurare.

„Noi așteptăm și rezultatele anchetei. Eu cel puțin, personal, când am fost sâmbătă seară la Piatra Neamț, n-am putut intra nicăieri, erau toate sigilate, ca să ne putem face o evaluare sau să trimitem un corp de control să evalueze”, a adăugat Nelu Tătaru, la finalul unei ședințe de urgență cu premierul Ludovic Orban.

Citiți și: COVID-19. Ludovic Orban dezvăluie planul pentru săptămâna aceasta