Terenurile lăsate în paragină ar putea fi impozitate suplimentar

Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, crede că impozitele trebuie majorate în cazul terenurilor care nu sunt aduse la "o stare decentă".



"Da, aşa este (....), cred că aici va trebui să ajungem şi noi, am evitat, ştiţi cum e, decât să-i bagi omului mâna în buzunar, parcă cauţi să găseşti altă soluţie, dar cred că asta e singura soluţie", a spus Tudorache, marţi, după ce i s-a semnalat că în marile capitale europene se percep taxe usturătoare pentru clădiri şi terenuri în paragină.



El a declarat că vrea ca Parcul Cireşarii să ajungă cât mai repede la administraţia locală, să-l modernizeze şi să-l pună la dispoziţia locuitorilor din zonă.



"Acel teren, pe care Ministerul Educaţiei nu poate investi, nu are suficiente fonduri, să-l dea la administraţia locală, mai concret Primăriei Capitalei şi Primăria Capitalei să ni-l dea nouă în administrare (...) Dorim de la Ministerul Culturii Teatrul de Vară din Parcul Bazilescu, care este în paragină de foarte, foarte mulţi ani şi tot aşa aşteptăm să ni-l pună la dispoziţie, adică să-l dea Primăriei Capitalei şi noi să-l administrăm, să investim şi să-l redăm locuitorilor din zona Bucureştii Noi", a spus Tudorache.



Întrebat dacă îi retrage sprijinul ministrului Educaţiei în cazul în care nu cedează Parcul Cireşarii, el a spus că nu.



"Eu mă gândeam altfel. Mă gândeam - dacă nu-l aduce la o stare acceptabilă, mă refer la acel teren, să le punem impozit foarte mare. Deci este singura noastră posibilitate - acolo unde sunt terenuri care ţin de un minister, de o administraţie publică, dacă nu-l aduc la o stare decentă de exploatare", a mai spus edilul.



El a menţionat că a avut o discuţie pe această temă cu ceilalţi primari.



"Am avut o discuţie pe această temă cu primarul general şi ceilalţi primari şi toţi suntem de acord să creştem acest impozit, un impozit usturător, ca un fel de amendă. Nu vrem să ajungem acolo, vrem ca Bucureştiul să arate frumos", a explicat Tudorache.



Totodată, el a apreciat o propunere făcută de jurnalist de a nu se da autorizaţii de construcţie pentru anumite clădiri decât dacă imobilele sunt refăcute aşa cum au fost.



"În toate aceste zone unde există clădiri de patrimoniu, autorizaţiile pe această zonă le dă Primăria Capitalei şi asta ar fi o propunere bună", a spus Tudorache.



În altă ordine de idei, el a anunţat că între 2 şi 4 februarie fiecare primar sau preşedinte de consiliu judeţean va delega o persoană şi va avea o şedinţă de lucru pe tema Legea achiziţiilor publice.



"Chiar în momentul ăsta s-au strâns toţi din Primăria Sectorului 1 care răspund de această achiziţie publică şi să vină cu amendamente, legea e greoaie, cu termene foarte consistente (...) Eu am început licitaţie de reabilitare termică la blocurile în Sectorul 1 în noiembrie 2016, suntem aproape în februarie 2018. Sper ca undeva în aprilie să demarăm sau să am un câştigător şi să demarăm reabilitarea termică la 180 de blocuri (...) Între 2 şi 4 se întâlnesc aceşti reprezentanţi ai primăriilor şi consiliilor judeţene şi sper ca în februarie să vedem o formă a acestei ordonanţe (a Guvernului - n.r.). Ce vreau de la această ordonanţă? Ca termenele să fie mai mici şi automat o firmă care te-a contestat şi a pierdut să nu mai poată participa la o licitaţie 5 ani (...) Întârzii licitaţia, atunci, dacă ai pierdut, să plăteşti nişte bani, ca să te usture la buzunar", a susţinut edilul Sectorului 1.



El îşi doreşte să se înceapă reabilitarea termică a caselor în 2019.



"În aprilie începem să reabilităm. Avem de reabilitat 180 de blocuri. Sper ca mare parte dintre cele 180 de blocuri să le terminăm anul acesta şi anul viitor să continuăm cu ce ne-a mai rămas din blocurile de reabilitat şi să începem reabilitarea termică la case (...) Sper ca anul viitor la blocurile reabilitate termic să continuăm cu reabilitarea lifturilor", a adăugat Tudorache.