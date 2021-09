Toalete publice noi, în Cluj-Napoca, la preț de garsonieră

Prețul pentru o singură unitate este de cca 50.000 euro, iar în total vor fi achizitionate 4 astfel de toalete, pentru care a fost alocata suma de 985.360 lei/199.151 euro. Această sumă nu acoperă, însă, și costurile privind instalarea lor, potrivit ziuadecluj.

''Toalete automate care pot fi utilizate inclusiv de catre persoane cu dizabilitaţi, racordabile la reţelele de utilitaţi (4 buc). Operatorii economici pot solicita clarificari cu maxim 20 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor'', se arata in anuntul SEAP. Termenul limita de depunere a ofertelor este octombrie 2021.

Primăria Cluj-Napoca a achiziționat și instalat deja, ca urmare a inițiativei transmise prin procesul de bugetare participativă, noi toalete publice moderne, complet automatizate și dotate pentru persoanele cu dizabilități.

Acestea sunt racordate la utilități și prevăzute cu sistem de spălare automatizat, care asigură auto-curățarea după fiecare utilizare, nefiind necesară prezența de personal auxiliar. Garanția este 2 ani de la data punerii în funcțiune, perioadă în care furnizorul asigură funcționarea, întreținerea, igienizarea și consumabilele.

De asemenea, toaletele dispun de sistem automat de taxare cu monede de 50 bani, cât reprezintă tariful pentru o utilizare (0,5 lei). Au costat circa 50.000 de euro.

