Țoiu, despre planul de pace pentru Ucraina: „Trebuie să fim atenți și la interesele de securitate ale Republicii Moldova”

Publicat la 21:05 26 Noi 2025 Modificat la 21:05 26 Noi 2025

Oana Țoiu, alături de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Foto: Oana Ţoiu / Facebook

Poziția României în cazul planului de pace pentru Ucraina este una clară de a continua negocierile pentru a ajunge la o pace durabilă în timp, a declarat, miercuri, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, menționând că trebuie atenție și la interesele de securitate ale Republicii Moldova, informează Agepres.

„Poziția României, așa cum a fost foarte clar exprimată și de președintele Nicușor Dan, este una clară de a continua negocierile pentru a ajunge la o pace, o pace care să fie și durabilă în timp. Trebuie să fim atenți și la interesele de securitate ale Republicii Moldova, pentru că acest punct pentru România este extrem de important și stabilitatea regiunii noastre depinde de asta”, a afirmat Țoiu, la Parlament, întrebată în legătură cu poziția României privind planul de pace pentru Ucraina.

Ea a menționat că a văzut progrese în discuțiile de la Geneva.

„De altfel, chiar acum, înainte să fie prezentată Strategia națională de apărare a țării în Parlament, a avut loc ședința miniștrilor de externe, unde a fost invitat și ministrul de externe ucrainean pentru a prezenta perspectiva lor. Suntem aliniați în cadrul Uniunii Europene față de interesele noastre comune de securitate, pentru că vorbim în acest proces de negociere, în primul rând, de obiectivul comun de a atinge o pace sustenabilă în Ucraina, dar și de impactul pe care asta îl are asupra flancului estic și asupra stabilității și securității regiunilor”, a adăugat ministrul.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat la prudență cu privire la așteptările legate de propunerea SUA care vizează încheierea războiului din Ucraina, afirmând că planul necesită încă negocieri substanțiale.