TollRo a dat din nou erori. CNAIR a anunţat ce se întâmplă cu şoferii care n-au putut plăti taxa de drum, vineri

TollRo a dat din nou erori. Sursă foto: Jackyenjoyphotography / Getty Images

Autorităţile au anunţat, vineri dimineaţă, că platforma TollRo a dat din nou erori, iar şoferii n-au putut achiziționa Toll pe perioada disfuncționalităților apărute. În aceste cazuri, CNAIR a precizat că utilizatorii nu vor fi sancţionaţi.

"Incident tehnic temporar în platforma TollRo. CNAIR informează utilizatorii că în acest moment platforma TollRo înregistrează disfuncționalități temporare.

Precizăm că echipele tehnice lucrează la remedierea incidentelor constatate.

Subliniem că până la remedierea incidentelor tehnice, CNAIR nu va aplica sancțiuni pentru utilizatorii care nu au putut achiziționa Toll pe perioada disfuncționalităților apărute.

„Art. 9 alin. (4) din Norme: În cazul unei disfuncționalități a STRR sau a mijloacelor automate de control, indiferent de cauza acesteia, vehiculele pentru care, la momentul disfuncționalității, există un OBE activ, o sesiune de tarifare activă în aplicația mobilă sau un tichet de rută valabil nu se înregistrează în STRR ca aflate în situație de neplată a TollRo pentru intervalul disfuncționalității, iar TollRo aferent se stabilește ulterior, pe baza datelor disponibile, fără cheltuieli suplimentare în sarcina utilizatorului.

CNAIR asigură funcționarea STRR în condiții de avarie și publică de îndată, pe pagina proprie de internet și în aplicația mobilă, informarea privind disfuncționalitatea și intervalul acesteia", au transmis autorităţile.