„Tom Cruise după 3 luni în Vaslui”: Ciobanul care a găsit drona cu explozibil și i-a tăiat firele e deja viral. Ce glume fac românii

Ciobanul din Vaslui care a găsit o dronă cu explozibil pe câmp și i-a scos firele. Sursa foto: Antena 3 CNN

Povestea ciobanului din Vaslui care a găsit o dronă pe câmp și i-a scos firele înainte să ajungă poliția a devenit, în ultimele ore, subiect de glume și ironii pe rețelele sociale. Clipul publicat ieri de Antena 3 CNN s-a viralizat rapid și a fost urmărit de sute de mii de oameni pe TikTok, Instagram și Facebook. Câteva mii de români au reacționat la declarațiile oierului.

Bărbatul a povestit că se afla cu oile pe un câmp din județul Vaslui când a observat un obiect negru. După ce și-a dat seama că este o dronă, a mers să o vadă mai de aproape. Aparatul „țiuia”, iar niște becuri se aprindeau, așa că omul a decis să îi scoată firele. Abia după aceea a sunat la 112.

„N-am știut ce-i. Țiuia, se aprindeau niște becuri. Am scos firele și s-a oprit”, a povestit ciobanul, declarație care a devenit rapid virală.

Întrebat dacă nu s-a temut că aparatul ar putea exploda, răspunsul său a stârnit și mai multe reacții: „Dacă exploda, ce era să-mi facă, mă omora”.

Autoritățile au intervenit ulterior, iar drona a fost detonată de echipele specializate. Sursele Antena 3 CNN spun că aparatul ar fi venit, cel mai probabil, dinspre Republica Moldova și că ar fi fost o dronă rusească.

Val de glume și ironii, la clipul cu ciobanul: „Bro are 15.000 shield power”

În mediul online, însă, povestea a căpătat rapid o cu totul altă dimensiune. Românii au transformat scena într-un adevărat material de meme-uri, iar ciobanul a fost comparat, în glumă, cu personaje din filme de acțiune, geniști și chiar cu eroi din jocuri video.

Printre comentariile lăsate pe Instagram se numără:

„Când te uiți la prea multe filme cu Bruce Willis”

„Tom cruise dupa 3 luni in Vaslui”

„Românul, cel mai tare din lume”

„Vă dați seama că Ștefan cel Mare cu 10.000 de ostași ca ăsta, fără frică, i-au spart pe turci la Vaslui?!?!”

„Noi verificăm butelia cu bricheta și voi credeți că ne e frică de trei fire”

„Ce scuturi antirachetă, ce sisteme pentru detectare a dronelor? Azi, mâine, o să pună ai noștri în câmp sperietoare de drone, nu de ciori”

„MApN ar trebui să îi ofere un post de genist în acest moment”

„Dezamorsează al nostru mai ceva ca americanii”

„Când tehnologia de ultima generație întâlnește ciobăneala de generații”

„Geniștii se antrenează ani și ani și vine «nea Ion» care le dă toată școala peste cap”

„De aici și vorba «ușidi becu»”

„Mâine udă cu drona în grădină”

„Ce nu știi, nu te omoară”

„Mai știți când găseau ai noștri obuze și proiectile și le tăiau cu flexul?”

„Bro are 15.000 shield power”

„Ce înseamnă să ai note mari la fizică în școală!”

„Cioban electronist. Policalificat omul”

„Village hero”

„Normal că a scos firele... se consumă bateria așa degeaba...”

„Miorița 2026”

Dincolo de glumele internauților, imaginile au readus în atenție un incident neobișnuit, într-un context regional în care apariția dronelor în apropierea granițelor României a devenit o problemă de securitate.

Până la noi informații despre anchetă, ciobanul din Vaslui pare să fi câștigat deja, cel puțin pe internet, un nou statut: de la omul care își păzea oile pe câmp la „genistul” devenit peste noapte erou de meme-uri.