„Tom Cruise după 3 luni în Vaslui”: Ciobanul care a găsit drona cu explozibil și i-a tăiat firele e deja viral. Ce glume fac românii

Povestea ciobanului din Vaslui care a găsit o dronă pe câmp și i-a scos firele înainte să ajungă poliția a devenit, în ultimele ore, subiect de glume și ironii pe rețelele sociale. Clipul publicat ieri de Antena 3 CNN s-a viralizat rapid și a fost urmărit de sute de mii de oameni pe TikTok, Instagram și Facebook. Câteva mii de români au reacționat la declarațiile oierului.
Bărbatul a povestit că se afla cu oile pe un câmp din județul Vaslui când a observat un obiect negru. După ce și-a dat seama că este o dronă, a mers să o vadă mai de aproape. Aparatul „țiuia”, iar niște becuri se aprindeau, așa că omul a decis să îi scoată firele. Abia după aceea a sunat la 112.
„N-am știut ce-i. Țiuia, se aprindeau niște becuri. Am scos firele și s-a oprit”, a povestit ciobanul, declarație care a devenit rapid virală.
Întrebat dacă nu s-a temut că aparatul ar putea exploda, răspunsul său a stârnit și mai multe reacții: „Dacă exploda, ce era să-mi facă, mă omora”.
Autoritățile au intervenit ulterior, iar drona a fost detonată de echipele specializate. Sursele Antena 3 CNN spun că aparatul ar fi venit, cel mai probabil, dinspre Republica Moldova și că ar fi fost o dronă rusească.
Val de glume și ironii, la clipul cu ciobanul: „Bro are 15.000 shield power”
În mediul online, însă, povestea a căpătat rapid o cu totul altă dimensiune. Românii au transformat scena într-un adevărat material de meme-uri, iar ciobanul a fost comparat, în glumă, cu personaje din filme de acțiune, geniști și chiar cu eroi din jocuri video.
Printre comentariile lăsate pe Instagram se numără:
- „Când te uiți la prea multe filme cu Bruce Willis”
- „Tom cruise dupa 3 luni in Vaslui”
- „Românul, cel mai tare din lume”
- „Vă dați seama că Ștefan cel Mare cu 10.000 de ostași ca ăsta, fără frică, i-au spart pe turci la Vaslui?!?!”
- „Noi verificăm butelia cu bricheta și voi credeți că ne e frică de trei fire”
- „Ce scuturi antirachetă, ce sisteme pentru detectare a dronelor? Azi, mâine, o să pună ai noștri în câmp sperietoare de drone, nu de ciori”
- „MApN ar trebui să îi ofere un post de genist în acest moment”
- „Dezamorsează al nostru mai ceva ca americanii”
- „Când tehnologia de ultima generație întâlnește ciobăneala de generații”
- „Geniștii se antrenează ani și ani și vine «nea Ion» care le dă toată școala peste cap”
- „De aici și vorba «ușidi becu»”
- „Mâine udă cu drona în grădină”
- „Ce nu știi, nu te omoară”
- „Mai știți când găseau ai noștri obuze și proiectile și le tăiau cu flexul?”
- „Bro are 15.000 shield power”
- „Ce înseamnă să ai note mari la fizică în școală!”
- „Cioban electronist. Policalificat omul”
- „Village hero”
- „Normal că a scos firele... se consumă bateria așa degeaba...”
- „Miorița 2026”
Dincolo de glumele internauților, imaginile au readus în atenție un incident neobișnuit, într-un context regional în care apariția dronelor în apropierea granițelor României a devenit o problemă de securitate.
Până la noi informații despre anchetă, ciobanul din Vaslui pare să fi câștigat deja, cel puțin pe internet, un nou statut: de la omul care își păzea oile pe câmp la „genistul” devenit peste noapte erou de meme-uri.