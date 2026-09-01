Ciobanul care a găsit drona din Vaslui i-a scos firele înainte să vină poliția: „N-am știut ce-i. Țiuia, se aprindeau niște becuri”

Drona a fost descoperită, marți dimineața, pe un câmp din comuna Viișoara din județul Vaslui. Foto: captură Antena 3 CNN

Ciobanul care a descoperit drona căzută pe un câmp din comuna Viișoara, județul Vaslui, a povestit jurnaliștilor că a rupt firele aparatului de zbor cu explozibil înainte să ajungă poliția. Bărbatul a explicat că drona „țiuia” și s-au aprins mai multe becuri, iar în acel moment a decis să rupă firele. Întrebat dacă nu i-a fost teamă că ar putea exploda, acesta a spus că nu a știut că este o dronă.

Drona a fost descoperită, marți dimineața, pe un câmp din comuna Viișoara din județul Vaslui. Marcel Bogos, un cioban din comună, se afla pe câmp cu oile când a văzut o mașină din care au ieșit două persoane. El nu a văzut drona prăbușindu-se. Bărbații din mașină însă s-au uitat la dronă apoi au plecat mai departe. Curios, bărbatul s-a îndreptat și el spre acel loc și a văzut drona.

„Eram pe miriște pe acolo și am văzut ceva negru. Ce-i, mă, acolo, îmi zic. Am văzut aripile de vreun metru, îmi zic: dronă. N-am văzut în viața mea. L-am sunat pe băiatul ăsta, să vină sa vadă ce-i asta”, a spus el.

Localnicul a povestit că abia după ce a scos firele dronei s-a gândit să sune la 112.

„Țiuia, se aprindeau becuri. Ce să-i facem altceva? Am scos rotundul și firele și s-a oprit. Și gata, asta a fost. Dup-aceea a venit poliția”, a explicat el.

Întrebat dacă nu i-a fost teamă că ar fi putut exploda, bărbatul a recunoscut, senin, că nu a știu că este vorba despre o dronă.

„Nu am știut ce-i. Dacă exploda, ce era să-mi facă, mă omora”, a mai spus el.

Drona a fost detonată de autorități. Operațiunea a avut loc după ce echipele specializate au intervenit la fața locului. Potrivit surselor Antena 3 CNN, cel mai probabil drona a venit dinspre Republica Moldova și nu a fost detectată de radarele Armatei. De asemenea, ar fi vorba despre o dronă rusească, au mai spus sursele citate.

„A fost sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, urmând a fi efectuate cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul sesizat şi dispunerea măsurilor legale”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui.

Atacurile Rusiei se intensifică în preajma graniței României cu Ucraina. Ieri, Armata a transmis că doar în ultima săptămână avioanele militare s-au ridicat de la sol de 11 ori după ce drone rusești au fost detectate în apropierea spațiului nostru aerian.