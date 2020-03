Tom Hanks și soția sa, infectați cu coronavirus. ”Ce este de făcut acum?”

Aflat în Australia împreună cu soția sa, actrița Rita Wilson, Tom Hanks și-a anunțat fanii, printr-o rețea socială, că au fost testați pentru coronavirus, testele fiind pozitive.

„Bună, tuturor! Sunt împreună cu Rita în Australia. Ne simțeam puțin obosiți, de parcă am fi răcit. În plus, aveam dureri musculare. Rita acuza și frisoane și febra ușoară. Ca să jucăm corect, așa cum trebuie să decurgă lucrurile în aceste timpuri, am fost testați pentru coronavirus și rezultatul a ieșit pozitiv pentru amândoi. Ce este de făcut acum?”.

Fotografia care însoțește mesajul este sugestivă, înfățișând o mănușă chirurgicală folosită.