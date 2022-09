Totul despre fructul creierului | Lygia Alexandrescu: "Ajuta la reglarea nivelului de zahăr din sânge"

Foarte hrănitoare, gustoase, bogate în grăsimi benefice, plus fibre, colina, acizi grasi esentiali emega 3, vitamine și minerale, sunt doar cateva calitati care descriu pe scurt nucile romanesti, fructe oleaginoase aflate acum in sezon.

Sursa foto: Pexels.com

Nutritional vorbind, 30 g nuca ofera

185 de calorii •

4 grame proteine •

19 grame de grăsime •

4 grame carbohidrați •

2 grame fibre •

<1 gram zahăr.

De stiut e faptul ca, nucile prăjite sau alte forme procesate de nucă (de exemplu, lapte de nucă sau făina de nuca) pot avea un profil nutrițional diferit. Astfel, nucile care sunt crude, prăjite uscat sau nesărate conțin mai puține grăsimi adăugate și sodiu decât versiunile sarate si prajite.

Cercetările au legat actvitatea radicalilor liberi de numeroase boli cronice si se pare ca antioxidanții din nuci pot ține sub contro activitatea nociva a acestoral. Aceasta include compuși de protectie precum polifenolii, vitamina E și catechinele

Nucile ajuta la reglarea nivelului de zahăr din sânge. Nucile conțin fibre solubile, unul dintre cei mai buni nutrienți pentru controlul zahărului din sânge; fibra solubilă se dizolvă în apă în intestin, creând o substanță cu structura de gel care încetinește absorbția de glucoză in organism.

Consumul constant de nuci promoveaza sănătatea inimii. Datorită conținutului lor important de ALA (care este un acid gras benefic) consumul de nuci poate scădea colesterolul LDL. Cercetările sugerează, de asemenea, că ALA are efecte antioxidante care pot proteja împotriva oxidarii LDL - un proces despre care se crede că are loc atunci când colesterolul LDL reacționează cu radicalii liberi din organism. Oxidarea LDL pare să joace un rol în formarea plăcii de aterom, ce poate contribui la aparitia bolilor de inimă.

Nuca are forma creierului uman si susține sănătatea lui. Se stie ca sănătatea creierului se bazează pe fluxul sanguin adecvat, care este controlat de inimă. Mai exact, factori precum hipertensiunea arterială și colesterolul crescut pot afecta fluxul de sânge către creier, ducând la tulburări cognitive,

Consumate crude ca gustare, 5-6 nuci intregi, in iaurt, in salate sau adaugate la prajituri, in umpluturi si in aluat, nucile sunt o bucurie pentru gust si pentru organele noastre vitale.

Mare atentie insa la alergii! Nuca este unul dintre cei mai comuni alergeni alimentari. Simptomele posibile ale unei alergii alimentare includ urticarie, tuse, crampe digastive, dificultăți de respirație și edemul/umflarea limbii sau a gurii