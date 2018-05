Trei oameni au salvat Europa de o catastrofa nucleară. Povestea neștiută a Echipei Sinucigașe de la Cernobîl

Foto: pixabay.com

Cartea „1:23:40: The Incredible True Story of the Chernobyl Nuclear Disaster”, publicată recent, dezvăluie povestea a trei voluntari care au reușit să salveze Europa de o catastrofă nucleară.

Accidentul nuclear de la Cernobîl a fost un accident major în Centrala Atomoelectrică Cernobîl, pe data de 26 aprilie 1986 la 01:23 noaptea, care s-a compus dintr-o explozie a centralei, urmată de contaminarea radioactivă a zonei înconjurătoare.

Povestea „Echipei Sinucigașe” a fost spusă recent. Andrew Leatherbarrow a scris în cartea sa despre trei muncitori de la centrala atomică. Fără ei, jumătate din statele europene ar fi fost distruse.

La începutul lunii mai, nucleul reactorului de la Cernobîl continua să se topească. Sub reactor se afla o piscină uriașă cu apa. Dacă nucleul topit ar fi ajuns la apă, ar fi urmat o explozie care ar fi distrus întreaga centrală. Pentru a preveni această catastrofă, trei muncitori au coborât în piscină și au scurs toată apa, salvând milioane de vieți.

Oamenii au fost expuși la radiații, însă cei trei eroi nu au murit în urma misiunii lor, considerată una sinucigașă.

Orașul Cernobîl din Ucraina a fost părăsit în anul 1986 din cauza accidentului nuclear de la Centrala Atomoelectrică Cernobîl, care se află la 14,5 km spre nord-vest de localitate. Chiar dacă orașul este în principal nelocuit, câțiva oameni trăiesc încă acolo.

Sursa: businessinsider.com