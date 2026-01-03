Trei vulpi au fost surprinse în centrul Bucureștiului de camerele de supraveghere ale Muzeului Naţional de Istorie

Vulpi surprinse în centrul Capitalei / foto: Facebook - Muzeul Național de Istorie

Trei vulpi au fost surprinse de camerele de supraveghere ale Muzeului Naţional de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”, sâmbătă, în centrul Bucureştiului. Directorul instituției a precizat că acest lucru reprezintă un semnal că fauna sălbatică se adaptează la transformările mediului create de om.

Luis Popa, directorul National de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”, a mai precizat că apariţia vulpilor în mediul urban nu reprezintă un fenomen izolat.

„În această dimineaţă, camerele de supraveghere ale Muzeului Naţional de Istorie Naturală «Grigore Antipa» au surprins prezenţa a trei vulpi în zona exterioară a muzeului, situat în centrul Bucureştiului”, anunţă, sâmbătă, reprezentanţii muzeului.

De altfel, în ultimii ani, vulpile au fost văzute în marile orașe europene, iar specialiștii susțin că reprezenintă o oportunitate de educaţie ştiinţifică privind biodiversitatea urbană.

„Prezenţa acestor animale este un semnal clar că fauna sălbatică se adaptează la transformările mediului create de om. Este un subiect de ecologie urbană care poate fi explicat şi înţeles, fără să-l privim cu teamă", a declarat dr. Luis Popa, directorul Muzeului Antipa.

Vulpea se numără printre speciile sălbatice cu o capacitate ridicată de adaptare, fiind atrasă de sursele de hrană disponibile, de spațiile verzi și de coridoarele ecologice din mediul urban.

Reprezentanţii muzeului precizează că pe durata evenimentului nu a existat nicio interacţiune între animale şi public, iar situaţia nu a implicat riscuri pentru vizitatori sau personal.