Trendurile anului 2021 in materie de gadget-uri inteligente

Gadget-uri smart pentru casa ta

Exista o multime de produse inteligente pentru casa cu ajutorul carora puteti controla totul, de la securitate pana la curatenie, dar noi ne vom opri asupra celor mai cautate.

Aspiratorul robot

Daca pana acum cativa ani curatenia parea o povara, astazi, ea poate trece neobservata. Aspiratoarele robot nu se plictisesc niciodata, nu se distrag de la traseul predefinit si pot lucra in fiecare zi. Acestea pastreaza toate suprafetele curate, inclusiv covoarele, printr-o simpla programare. Firimiturile, praful, scamele sau parul animalelor vor disparea complet. Pe langa curatenia desavarsita pe care o vor lasa in urma lor, aspiratoarele robot, ne vor salva timp pretios, pe care il putem petrece in alte scopuri.

Dar cum stim sigur ca am ales aspiratorul potrivit?

Deoarece in mediul online sunt din ce in ce mai multe site-uri de review-uri care se ocupa cu studiul si analiza produselor ne va fi foarte usor sa ne decidem asupra celui mai potrivit aspirator robot.

Alimentatoare pentru animale de companie

Ca iubitori ai animalelor de companie consideram aceste fiinte ca fiind membri ai familiei si de aceea vrem sa le oferim ce e mai bun. Ne gandim la ele ca la copiii nostri si trebuie sa ne asiguram ca se pot hrani singure chiar daca noi nu suntem acasa. Cu ajutorul alimentatoarelor inteligente acest lucru va fi posibil. Pe parcursul anilor acestea si-au imbunatatit functionalitatea si au ajuns astazi sa ofere nenumarate beneficii de pe urma carora ne bucuram atat noi cat si animalele pe care le detinem.

Alimentatoarele sunt capabile sa indeplineasca nenumarate sarcini. Acestea pot fi programate sa ofere mancare la intervale prestabilite, sa adauge portii sau sa le rationalizeze in functie de nevoi sau diete.

Purificatoarele de aer inteligente

Odata cu pandemia de Covid 19 timpul petrecut in casa s-a marit considerabil si de aici a rezultat nevoia de a respira un aer mai bun. Ne place sau nu respiram in mod constant aer conditionat si uneori aerul din interior este mult mai nociv decat aerul exterior, deoarece aerul stagnant acumuleaza mult mai repede praful si alte toxine.

Un purificator de aer inteligent curata aerul la fel ca purificatorul normal dar ofera o multime de avantaje in plus. Poate fi controlat de la distanta si poate trimite feedback in timp real despre calitatea aerului la acel moment. Totodata aparatul inteligent are disponibilitate pentru comenzi vocale, poate stoca un istoric al calitati aerului si ofera alerte legate de intretinerea filtrului.

In anii ce vin se preconizeaza o implementare masiva a ceea ce numim internetul lucrurior care va facilita si va imbunatati considerabil desfasurarea activitatilor fiecarui individ. Viitorul pare sa fie indreptat spre automatizare si robotizare, astfel incat produsele sau echipamentele inteligente sa usureze sau chiar sa inlocuiasca munca fiecaruia. Daca va fi bine sau nu vom afla curand.

