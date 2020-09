Trucurile bunicii pentru a alege si a avea prosoape de baie frumoase si fresh!

Cu totii avem in casa prosoape de baie de diferite dimensiuni, albe sau colorate, pe care le folosim zi de zi. Insa, a avea un prosop frumos, pufos si care sa te infasoare in cel mai placut mod atunci cand iesi din baie, reprezinta o conditie pe care trebuie sa stii cum sa o pui in practica. Pentru asta, tebuie sa stii cum sa alegi prosoapele si cum sa le pastrezi moliciunea, spalare dupa spalare.

Inainte de a le spala, prosoapele de baie trebuie cumparate cu grija. Alege un magazin specializat in comercializarea acestui tip de produse textile. Nu cumpara prosoape pe care scrie Made in China, pentru ca nu le vei putea folosi nici macar pentru a sterge faianta. O rufa de calitate rezista mult mai mult decat o rufa creata cu materiale sintetice. Alege prosoape din fibre naturale, precum bumbac 100%. Acestea pot fi albe, cat si colorate, aceasta alegere tinand strict de dorinta sau de stilul baii sau al tau. Noi iti recomandam magazinul Sabaev, unde vei gasi o gama de prosoape utile, din bumbac, perfecte atat pentru casa ta, cat si pentru pensiuni si hoteluri. O alta regula de aur: alege prosoape de bumbac groase, in dimensiuni mari, pentru mai mult confort! Dupa ce am cumparat prosoapele, acestea, inevitabil, vor trebui spalate dupa ce le-am utilizat. Ei bine, sa stii ca sfaturile bunicii functioneaza in acest caz.

Prima regula a bunicii este sa speli intotdeauna prosoapele noi, deoarece un prosop nou absoarbe mai putin daca nu a fost spalat inainte de prima utilizare!

Dar de ce se uzeaza atat de rau prosoapele de baie?

Spalarea, utilizarea zilnica si obiceiurile noastre afecteaza lenjeria de baie. Fibrele sunt atacate in mod regulat, in special din cauza produselor utilizate pentru curatarea lor. Daca locuiesti intr-o zona in care apa este foarte dura, aceasta ataca si fibrele, facandu-le din ce in ce mai dure. Pentru aceasta, nu ezita sa instalezi un dedurizator de apa. Rufele si masina iti vor multumi pentru asta!

Temperaturile ridicate, in special in timpul spalarii sau calcarii, sunt de asemenea daunatoare fibrelor. Ori de cate ori este posibil, se recomanda sa lasi prosoapele de baie sa se usuce la aer si sa le aerisesti zilnic. Pentru cele carora le place sa calce totul, acest lucru se face cand fierul este aproape rece. Ideal este sa folosesti abur, deoarece acest tip de produs prefera aburul in mod deosebit.

O alta regula este ca prosoapele se spala, intotdeauna, la temperaturi scazute. Evita temperaturile excesiv de ridicate atat la spalare, cat si la uscare. Spalarea la 60 ° C elimina microbii si alte bacterii, dar acest lucru dauneaza grav fibrelor lenjeriei de baie. Alege cicluri de temperatura scazuta: ecologice, economice si bune pentru rufele tale! Spalarea la 40 ° C este perfecta!

Spala-ti prosoapele de baie separat! Astfel, nu se vor deteriora din cauza fermoarelor sau a altor tipuri de inchizatori. Acestea pot prinde fibrele prosopului si le pot trage.

Nu folosi in exces detergentul de rufe. A folosi prea mult detergent nu inseamna rufe mai curate. Insa, s-ar putea sa existe un depozit de exces de detergent pe lenjeria de baie, ceea ce il face mai dur. Daca nu este clatit corespunzator, prosopul poate “imbatrani”. In acest caz, daca masina de spalat are o optiune de tip clatire extra, nu ezita sa o utilizezi pentru a fi sigur ca scapi de detergentii utilizati.

Nu supraincarca tamburul! Daca tamburul este supraincarcat, frictia prosoapelor din masina deterioreaza fibrele textile. Cele care detin un uscator nu ar trebui sa ezite sa il foloseasca. Prosoapele tale vor iesi pufoase, suple si foarte moi! Poti imbunatati calitatea uscarii incorporand o minge de tenis, in mijlocul prosoapelor. Acest lucru ajuta la reducerea frecarii dintre rufe.

Evita balsamul care va tinde sa minimizeze calitatea de absorbtie a prosoapelor - ceea ce ar fi pacat.

Foloseste bicarbonat de sodiu! De ce prosoapele tale zgarie? Este vina, printre altele, a calcarului! Stiai insa ca bicarbonatul de sodiu dezodorizeaza, revigoreaza culorile si previne acumularea calcarului? Adauga 1 pana la 2 linguri de bicarbonat de sodiu in cosul de gunoi inainte de a porni masina.

Foloseste otet alb! Renunta la balsamurile supraevaluate, si nu atat de eficiente, si opteaza pentru otetul alb. Otetul alb este un dusman formidabil al calcarului. De asemenea, elimina mirosurile urate cauzate de umiditate. Si partea buna este ca nu ramane niciun miros de otet in rufe dupa spalare! Pentru prosoape foarte moi, inlocuieste balsamul cu 2 linguri de otet, cu apa minerala si cateva picaturi de ulei esential la alegere. Mai ecologic, acesta este pus direct in cuva masinii de spalat. Este un truc atemporal si eficient al bunicii.

Foloseste glicerina! Amesteca intr-un recipient cinci linguri de glicerina (disponibile in farmacii) cu aproximativ treizeci de picaturi de ulei esential (portocala, trandafir, grapefruit, dupa gusturile fiecaruia). In cele din urma, adauga apa minerala sau apa distilata, daca ai, inainte de a amesteca bine. Astfel vei obtine un balsam de casa natural si eficient.

Foloseste lamaie! Bunicile si mamele noastre stiu ca acest fruct acru dizolva calcarul care face ca prosoapele sa fie aspre si dure. Inlocuim balsamul chimic cu lamaie turnand sucul acestui fruct in recipientul rezervat in acest scop. Vei vedea imediat rezultatul.

Acestea sunt trucuri pe care bunicile noastre le-au folosit dintotdeauna, pentru ca inainte nu existau fel de fel de detergenti si balsamuri. De aceea, de cate ori mergeam in vizita si in vacante, iubeam prosoapele lor, care ne rasfatau dupa baie. Aplica si tu aceste “retete” si alege prosoape de calitate precum cele de la Sabaev. Astfel, de fiecare data dusul sau baia va fi un moment de placere si relaxare.