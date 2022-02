Grupul de Luptă NATO condus de Franţa se pregăteşte să ajungă în România

Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a reconfirmat, după întâlnirea miniștrilor Apărării din statele NATO, că România este unul din statele care vor găzdui noi grupuri de luptă. Există o dorință puternică, un nivel de pregătire ridicat, dar decizia finală nu a fost luată încă. Urmează ca Alianța să ceara avizul autorităților militare din țările în care se vor instala trupe permanente. Un buget suplimentar de 270 de miliarde de dolari va fi cheltuit pentru apărare.

Stoltenberg a vorbit prima data despre grupul de lupta din România săptămâna trecuta când a vizitat baza de la Mihai Kogălniceanu. Atunci, secretarul general NATO a precizat că, în 2-3 luni, acest grup de luptă va fi funcțional și va consolida partea de sud a flancului estic al NATO.

Grupul de luptă din România va fi condus de Franța, iar alți aliați și-au exprimat dorința de a participa la formarea acestui grup.

NATO are în acest moment constituite 4 grupuri de luptă multinaționale în Europa. Sunt așezate în estul Mării Baltice în Estonia, Lituania, Letonia și Polonia. La acesta din urmă participă și țara noastră cu un contingent de apărare antiaeriană pe care îl rotește la fiecare 6 luni. Fiecare grup de luptă are o națiune gazdă și una care conduce și are în componență peste o mie de militari și armament din mai multe țări membre NATO. Pe același model va fi organizat și grupul de luptă din România care ar putea fi condus de Franța.

Strategia NATO se schimbă total în fața amenințărilor venite din partea Rusiei. Flancul estic, din care România face parte, va fi întărit și mai mult, prin prezența a mai multor trupe militare aduse din toate statele din zonă. Deja în țara noastră au fost trimise avioane și nave suplimentare. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice a vorbit, din nou, despre un optimism prudent în ceea ce privește anunțurile venite de la Moscova cu privire la retragerea trupelor de la granița Ucrainei. Acesta spune că este îngrijorat de o posibilă intervenție militară a Rusiei în țara vecină, mai ales că s-au intensificat atacurile cibernetice asupra instituțiilor din Kiev, iar asta poate preceda o invazie.