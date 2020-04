Turcan: Guvernul a semnat contractul de finanţare din bani europeni pentru construirea Spitalului Regional din Craiova

"Am semnat, în această dimineață, la Ministerul Dezvoltării, contractul de finanțare din bani europeni pentru construirea Spitalului Regional de Urgență Craiova, proiect care se lasă așteptat de mai bine de opt ani!

? În doar câteva luni, am reușit să deblocăm cel mai amplu proiect din domeniul sănătății, cu finanțare europeană: construirea spitalelor regionale. Unul dintre obiectivele acestui Guvern este consolidarea și modernizarea infrastructurii spitalicești din țară, folosind fondurile puse la dispoziție de Comisia Europeană. Am început cu cele trei Spitale Regionale (de la preluarea guvernării de către PNL am semnat contractele de finanțare și pentru Spitalele Regionale din Iași și Cluj), iar investițiile masive în spitale vor continua, mai ales că, din exercițiul financiar următor, vom avea pentru prima dată un Program Operațional de Sănătate cu o alocare de 4,5 miliarde de euro.

? Valoarea totală a contractului semnat azi este de peste 2,85 miliarde de lei, iar durata de implementare a proiectului este de 104 luni. Unitatea medicală va cuprinde un complex de construcții cu 7 nivele, va avea 807 paturi, 19 săli de operație şi va fi construit în jurul unui concept organizațional de specialități medicale grupate în 7 centre, printre care și un centru de tratament pentru cancer destinat pacienților din regiunea sud-vest, cu toate dotările necesare, dar și un centru combinat pentru mamă și copil, cu 100 de paturi pentru adulți și copii, într-o clădire cu intrare separată", a scris Raluca Turcan, joi, pe pagina sa de Facebook.