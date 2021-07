Turiștii de pe litoral se plâng că nu se descurcă să plătească parcarea: "Formezi sms-uri ca la nebuni. Nu-ți răspunde nimeni"

Oamenii se plâng că aplicația pusă la dispoziție de primărie nu face decât să-i încurce. De cealaltă parte, Primăria spune că, de fapt, aplicația este foarte ușor de folosit, iar pentru cei care nu au telefoane compatibile, există și varianta tichetelor razuibile, însă, despre care turiștii habar nu au că există.

"Metoda e dificilă, nu poate să o acceseze oricine. Era foarte bine dacă puteam plăti parcare la hotel, sau dacă din cadrul primăriei putea să vină cineva să ne ia banii pe parcare. Așa era foarte simplu. Cu sms e destul de complicat.", spune un turist.

"Un lucru foarte groaznic. Nu mi se pare firesc ca la un hotel la care ai plătit tot ce s-a cerut să nu ai un loc de parcare. Formezi la sms ca la nebuni. Nu-ți răspunde nimeni.", spune un altul.

"Pe 3 ore 10 lei s-a plătit. Nu mi-a plăcut că prin mesaje, dacă nu ai abonament la telefon, nu te descurci." punctează un alt bărbat, sosit pe litoral pentru a-și petrece vacanța.

Un turist venit la Mamaia, după patru ani, a povestit pe Facebook experiența legată de plata parcării pe litoral

Iată experiența unui turist, Răzvan Costel Vladu, venit la Mamaia după 4 ani, povestită de el pe Facebook:

„Sunt turist venit în constanta, în vacanta cu familia, prima interactie dupa 4 ani de la ultima vizita și ultimul concediu. Bun, ok, au bagat parcare cu plata. Prima zi ne ducem în Mamaia platesc prin sms îmi pun alarme pe telefon stau stresat sa nu expire timpul. Ziua 2 platesc 3 ore dupa dau sms extinder o ora, și iar o ora și iar o ora.

Plec din Mamaia revin prin Constanta, aflu ca trebui și unde nu e zona 0 și zona 1 o taxa de parcare numita zona 2. Incerc sa aflu unde este zona 2, în clar nimic. Între timp revin în Mamaia, incerc sa platesc 3h iar, vine sms indisponibil… OK, incerc sa dau de doua ori sms de o ora primul vine mesaj de confirmare al doilea nimic… Scot telefonul stresat sa nu fi trecut ora. Tot timpul pe la fara un sfert trimit iar sms inca o ora.

Mă plimb “relaxat” prin Mamaia sa nu depasesc timpul de parcare… Iritat petrec 2 ore din “concediu” incercand sa mă documentez cum e cu zona 2 în clar și daca pot plati și altfel pentru zona 0 in afara de sms… Citesc intreaga hotarare locala 123/2021… cam neclar cum e cu zona 2 mai vag de atat nici avocatii corporate nu puteau sa o faca…

Citesc legea din 2002 la care face referire hotararea cand vine vorba de zona 2 nimic clarificant acolo decat mai mult incertitudine… OK, deci din ce adun trebuie sa platesc parcare pt zona 2 pentru a parca oriunde altundeva inafara de zona 0 și zona 1… OK intru în aplicatie sa platesc o saptamana… nu pot decat pe o zi odata…. OK platesc o zi… mai citesc în sperata claficarii pana la urma renunt mă culc e deja ora 3…. Dorm stresat 4 ore mă trezesc de la ora 7 caut clarificari și certitudini… cam nu sunt, lege formulata vag sa te induca în eroare…

Experienta neplacuta… ca turist venind sa mă relaxez defapt sa mă stresez… ce sa zic… Pacat, mie mi-a placut constanta și mamaia dar eu cel putin nu voi mai alege sa vin aici în vacanta pe viitor. În 2012 și 2017 experienta a fost una placuta nu de tensiune incertitudine și stres oare ce altceva mai ascunde ca sa îmi strice concediul… Și sa mă jupoie de bani care oricum sunt foarte limitați… Mda un gust amar. Multumesc Primaria Constanta sunteti buni, incurajati maxim turismul, în Bulgaria sau Grecia, ca aici văd ca îl faceți stresant și complicat faceti stresant și complicat”

