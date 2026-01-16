Turistul român, deținut politic în Venezuela, a fost eliberat. Cristian Cenușe era închis din 2024. Familia nu a știut de el 10 luni

Venezuela a eliberat în cursul nopţii mai mulţi cetăţeni străini care erau încarceraţi, inclusiv din România. Foto: GettyImages

Un cetățean român, deținut politic din 27 septembrie 2024 în Venezuela, a fost eliberat, vineri, alături de alți cetățeni străini, potrivit informațiilor Antena 3 CNN.

Venezuela a eliberat în cursul nopţii mai mulţi cetăţeni străini care erau încarceraţi, inclusiv din România, potrivit ministrului ceh de externe, Petr Macinka, care a anunţat vineri eliberarea unui cetăţean ceh reţinut din 2024. ONG-ul venezuelean Foro Penal anunţa în noiembrie anul trecut că Cristian Cenuşe, un român în vârstă de 37 de ani, este deţinut politic în Venezuela. Bărbatul ar fi fost arestat de Garda Naţională Bolivariană în septembrie 2024.

Cristian Cenușe, un român în vârstă de 37 de ani și tată al unei fetițe de doi ani, era deținut politic în Venezuela. Cazul a fost făcut public de ONG-ul Foro Penal, care a anunțat că bărbatul, dat dispărut timp de 10 luni, a reușit să vorbească în sfârșit cu soția sa. Românul se afla încarcerat în Internado Judicial Rodeo I, după ce a fost arestat de Garda Națională Bolivariană în septembrie 2024.

Cenușe a fost arerstat de Garda Națională Bolivariană în San Cristóbal, statul Táchira, în timp ce călătorea cu autobuzul spre Caracas. Era turist în America de Sud și vizitase anterior Columbia.

Eliberarea cetățenilor străini are loc după extragerea și arestarea fostului președinte venezuelean Nicolas Maduro.