O mare companie aeriană introduce zboruri pe Aeroportul Timișoara. „Legăm vestul țării de Istanbul”

Aeroportul Internațional Istanbul oferă legături rapide către 300 de destinații din întreaga lume. Sursa foto: Getty Images

Compania aeriană Turkish Airlines a pus în vânzare primele bilete de avion pe ruta Timișoara - Istanbul. Anunţul a fost făcut marţi seara de preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, care a mai precizat că Turkish Airlines va opera cinci curse pe săptămână, iar durata unui zbor între Aeroportul Internațional "Traian Vuia" Timișoara şi cel din Istanbul este de o oră şi 40 de minute. "Legăm vestul țării de întreaga lume", a mai spus oficialul.

Potrivit declaraţiilor făcute de Alfred Simonis, Aeroportul Internațional Istanbul oferă legături rapide către 300 de destinații. Din aprilie 2026, Compania aeriană Turkish Airlines va opera cinci curse pe săptămână conectând întreg vestul României cu unul dintre cele mai mari hub-uri aeriene internaționale.

"Legăm vestul țării de întreaga lume. Turkish Airlines a pus în vânzare biletele pe ruta Timișoara-Istanbul, iar începând cu luna aprilie a anului viitor compania aeriană turcă va opera 5 curse pe săptămână conectând întreg vestul țării cu unul dintre cele mai mari hub-uri aeriene internaționale. Istanbulul oferă legături rapide catre 300 de destinații, iar zborul din #Timișoara durează doar 1 oră și 40 de minute", a scris şeful CJ Timiş într-o postare pe Facebook.

Alfred Simonis a mai spus că s-a început dezvoltarea unui program de turism integrat care să valorifice potențialul cultural și istoric al Timișului.

"Faptul că o companie de talia Turkish Airlines a ales Timișul confirmă încrederea investitorilor străini în potențialul economic pe care îl avem. De fapt, este un pas firesc pentru o zonă care începe să se dezvolte din ce în ce mai mult și atrage tot mai multe investiții. Obiectivul nostru este să aducem și cât mai mulţi vizitatori, iar pentru asta am început să dezvoltăm un program de turism integrat care să valorifice potențialul cultural și istoric al Timișului.

Refacem conacele și castelele distruse, deschidem noi trasee turistice și culturale, organizăm evenimente de anvergură pentru ca Timișoara și Timișul să devină o destinație de referință pe harta turismului european. #totulpentrutimis" a mai scris preşedintele Consiliului Judeţean Timiş.