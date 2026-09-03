Un asasin plătit căutat internațional se ascundea de 3 ani în Otopeni. Cine este Haval Khalil, rapperul cunoscut prins de DIICOT

3 minute de citit Publicat la 21:09 03 Sep 2026 Modificat la 21:09 03 Sep 2026

Haval Khalil, rapperul cunoscut prins de DIICOT. Foot: Instagram

Un cetățean suedez căutat pentru fapte violente comise în Suedia a fost prins joi în România, în urma unor percheziții făcute de DIICOT în București și Otopeni. Bărbatul, care locuia în România de aproximativ trei ani, este Haval Khalil, rapper suedez cu legături cu rețeaua criminală Dalen din Stockholm, potrivit presei suedeze.

Khalil era dat în urmărire internațională și este suspectat de implicare într-o tentativă de omor, amenințări grave și șantaj. În Suedia este considerat o persoană „de mare prioritate” pentru poliție.

Procurorii DIICOT spun că bărbatul este membru al unei grupări de criminalitate organizată și ar fi fost implicat în mai multe atentate la comandă comise în Suedia. Joi dimineață, anchetatorii români au făcut două percheziții, în București și Otopeni, într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și omor calificat.

Presa suedeză a dezvăluit ulterior identitatea suspectului. Potrivit Aftonbladet, este vorba despre Haval Khalil, un rapper asociat cu rețeaua Dalen. În același dosar apare și Mikael Tenezos, prezentat de publicația suedeză drept liderul grupării.

Procurorul suedez Ida Arnell, care conduce ancheta, a confirmat că prinderea lui Khalil în România a fost pregătită din timp.

„Știam că se afla în România. În această dimineață a fost cerută arestarea lui în lipsă, iar apoi a fost emis un mandat european de arestare”, a declarat ea.

De ce este acuzat suedezul

Haval Khalil este suspectat în Suedia în legătură cu mai multe fapte comise în zona Stockholm în 2024.

DIICOT arată că, în septembrie 2024, mai multe persoane au încercat să ucidă două victime aflate într-o locuință. Unul dintre atacatori a tras asupra imobilului, iar gloanțele au trecut prin ușa de la intrare și au pătruns în casă. Potrivit anchetatorilor, suspectul prins în România i-ar fi sprijinit pe cei implicați.

Presa suedeză oferă și detalii despre atac. Pe 16 septembrie 2024, un băiat de numai 15 ani a tras mai multe focuri asupra ușii unei case din Skarpnäck, Stockholm. Nimeni nu a fost rănit. Khalil este suspectat de complicitate la tentativa de omor și de implicare în amenințările de la aceeași adresă.

El mai este cercetat și pentru șantaj grav într-un caz petrecut în Bromma, între octombrie și noiembrie 2024. Potrivit cererii de arestare, anchetatorii suedezi îl suspectează în legătură cu trei fapte diferite comise în zona Stockholm.

„Nu știu care este poziția lui față de acuzațiile care i se aduc”, a declarat procurorul Ida Arnell.

Cine este Haval Khalil

Haval Khalil a mai avut probleme grave cu legea în Suedia. În 2021, a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare pentru implicarea în răpirea cunoscutului rapper suedez Einar.

Potrivit Aftonbladet, Khalil a fost unul dintre cei care au ajutat la atragerea artistului într-un apartament din Varberg, unde acesta a fost răpit.

În ultimii ani, Khalil a stat în afara Suediei, iar autoritățile române spun că s-a stabilit în România în urmă cu aproximativ trei ani.

Prinderea lui de joi a fost o operațiune pregătită împreună cu autoritățile suedeze.

„A fost o arestare planificată, iar poliția română a acționat rapid. Haval este acum privat de libertate în România, unde vor avea loc procedurile în instanță. Sper să fie extrădat aici”, a spus Ida Arnell.

Ce au găsit mascații la percheziții

În timpul perchezițiilor, anchetatorii au găsit două arme, una cu aer comprimat și alta cu gaze, care urmează să fie expertizate. Au mai fost ridicate o vestă antiglonț, arme albe, diferite cantități de substanță vegetală, dispozitive de stocare a datelor și alte probe.

Autoritățile suedeze au emis un mandat de arestare pe numele lui Haval Khalil. Acesta urmează să fie dus în fața unui judecător de la Curtea de Apel București, care va analiza procedura de predare către Suedia.

Ancheta este făcută în comun de autoritățile române și suedeze, sub coordonarea Eurojust, pentru documentarea mai multor atentate la comandă comise în Suedia. La acțiunea de joi au participat și reprezentanți ai autorităților judiciare suedeze, iar operațiunea a beneficiat de sprijinul Europol.

Cazul nu este singular. La sfârșitul lunii iulie, un alt cetățean suedez, membru al unei grupări rivale și cercetat pentru conspirație la omor, a fost găsit tot în România. Judecătorii Curții de Apel București au dispus atunci arestarea lui în vederea extrădării.