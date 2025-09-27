Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea unei unități militare din Iași

Publicat la 17:54 27 Sep 2025

Avionul nu a căzut pe clădiri. sursa foto: Getty

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit, sâmbătă după-amiază, în curtea unei unități militare din zona Dancu, acolo unde se află un depozit de muniție.

La bord se aflau două persoane: pilotul și un pasager. Amândoi au fost găsiți conștienți de echipajele de intervenție și transportați de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

„Cele două persoane sunt conștiente, transportate la spital”, au transmis reprezentanții ISU Iași.

Din primele informații, avionul nu a căzut pe clădiri, iar cei doi ocupanți au fost evacuați imediat după impact.

La fața locului au intervenit, în regim de urgență, două autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj de prim-ajutor și două echipaje medicale de la Serviciul de Ambulanță Județean Iași.

Intervenția este în dinamică, iar autoritățile urmează să stabilească împrejurările producerii accidentului.