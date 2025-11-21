Antena 3 CNN Actualitate Un avion de vânătoare s-a prăbușit în Dubai, la un show aviatic. Primele imagini cu momentul accidentului

Mia Lungu
1 minut de citit Publicat la 12:53 21 Noi 2025 Modificat la 13:32 21 Noi 2025
Un avion de vânătoare Tejas s-a prăbușit la Dubai Airshow 2025. Sursa foto: Conflict via X

Un avion de vânătoare Tejas s-a prăbușit vineri la Dubai Airshow 2025, la doar o zi după o controversă privind presupuse scurgeri de ulei pe pistă.

Un avion de tip Tejas, produs de industria aeronautică indiană, s-a prăbușit vineri în timpul unei demonstrații la Dubai Airshow, potrivit informațiilor disponibile până la acest moment. Incidentul a avut loc în timpul unui zbor de prezentare, în fața publicului și a delegațiilor internaționale prezente la salonul aviatic.

Accidentul survine la aproape 24 de ore după ce oficialii indieni au respins acuzațiile apărute pe rețelele sociale conform cărora aeronava ar fi prezentat scurgeri de ulei în timp ce era expusă la sol.

Într-un comunicat emis anterior, reprezentanții indieni au precizat că lichidul observat sub avion nu era ulei, ci condens, un fenomen normal în anumite condiții de temperatură și umiditate.

Deocamdată nu au fost comunicate detalii oficiale privind cauza prăbușirii sau starea pilotului, iar autoritățile din Emiratele Arabe Unite urmează să deschidă o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.

