Un băiețel de numai 3 ani ar fi fost torturat de iubitul mamei sale, chiar sub ochii ei, în Tulcea. Femeia nu a încercat să îl salveze

Perimetru izolat de poliție. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Antena 3 CNN

Un copil în vârstă de numai 3 ani din Tulcea a fost ucis iar principalul suspect, iubitul mamei, a recunoscut şi a povestit în detaliu cum şi de ce l-a torturat pe cel mic. Mai mult însă, mama băieţelului ar fi privit totul fără să intervină. Nici după ce individul l-a lăsat pe băieţel inconştient femeia nu a sunat la 112 să ceară ajutor. Cei doi au fost trimişi în judecată de procurori. Atenţie, urmează informaţii cu un puternic impact emoţional

Atât bărbatul, cât și femeia beneficiază de prezumţia de nevinovăţie până la o condamnare definitivă şi irevocabilă. În faţa procurorilor, bărbatul a povestit cum l-a ucis pe băieţelul iubitei sale. L-a torturat câteva ore încontinuu. Asta doar pentru că băiețelul se juca. Incidentul a avut loc la mijlocul lui februarie, în comuna tulceană Mihai Bravu.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea a transmis faptuș că „inculpatul a înţeles să «pedepsească» copilul, mai întâi «la colțul rușinii», unde a fost obligat să stea cu mâinile ridicate”.

Acesta însă a fost doar începutul. Au urmat bătăi crunte, cu palmele, cu pumnii şi cu diferite obiecte. Şi nu doar atât. Până şi avocatul individului a îngheţat când a auzit mărturia acestuia.

„S-a ajuns la o violenţă inimaginabilă”, a spus el.

Ce i-a şocat pe anchetatori a fost faptul că mama băiatului pur și simplu a stat şi s-a uitat. Nu a intervenit să-şi salveze copilul nici când acesta a rămas inconştient pe podeaua casei.

„De asemenea, și după ce victima a fost adusă în stare de inconştienţă, mama copilului a mers în dormitor împreună cu agresorul”, mai transmite Parchetul.

Băiatul a murit singur pe podea după o noapte de agonie. A doua zi dimineaţă, bărbatul l-a aşezat pe pat şi s-a dus în sat să cumpere lumânări. Vecinii au alertat poliţia şi aşa anchetatorii au intrat pe fir. Necropsia a stabilit multiplele leziuni care au dus la moartea copilului.

Astăzi, cei doi indivizi au fost trimişi în judecată pentru omor calificat prin cruzimi.