Un copil de 13 ani a furat mașina bunicii și a plecat spre Bușteni: „Să-i spuneți lui aia de mate că o iubesc”. Polițiștii l-au oprit

Foto: Captură Antena 3 CNN

Un copil de 13 ani dintr-o localitate din Buzău a furat maşina bunicii şi a încercat să ajungă până la Buşteni, unde locuieşte tatăl său. Când a descoperit că băiatul lipseste, mama a sunat la 112, iar agenţii au reuşit să îl oprescă la Comarnic. Înainte să fie prins, copilul s-a filmat şi a trimis imaginile colegilor. „Mă duc la Bușteni. Să-i spuneți lui aia de mate că o iubesc”, spune el în videoclip.

Incidentul a avut loc în noaptea de 27 ianuarie, aproape de miezul nopții, când polițiștii Serviciului Rutier Prahova l-au oprit pentru un control, după ce s-a anunțat că mașina a fost furată. În urma verificărilor, polițiștii au aflat că la volan se afla un minor în vârstă de 13 ani.

Pentru că părinții erau despărțiți acesta a vrut să meargă la tatăl său care locuia în Bușteni. A plecat cu mașina din localitatea Tisău, judetul Buzău. Pe drum, copilul s-a filmat în timp ce conducea și spunea că pleacă la Bușteni. „Să-i spuneți lui aia de mate că o iubesc”, mai spunea el. Ulterior, el ar fi trimis videoclipul colegilor.

Copilul a fost dus la sediul poliției și ulterior preluat de reprezentanții legali. Totodată, a fost sesizată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis și furt în scop de folosință.