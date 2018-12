Un fost membru CSM cere sesizarea CCR privind termenul de introducere a contestaţiei în anulare

Fostul membru al Consiliului Superior al Magistraturii, Adrian Toni Neacşu, a anunţat, vineri, că a cerut Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituţională cu excepţie de neconstituţionalitate privind termenul de 30 de zile de la comunicare pentru introducerea unei contestaţii în anulare.

"Astăzi (vineri -n.r.), în nume personal, am formulat o petiţie adresată Avocatului Poporului, prin care am solicitat sesizarea Curţii Constituţionale cu o excepţie de neconstituţionalitate în ce priveşte art. 428 alin. 1 Cpp, care prevede termenul de 30 de zile de la comunicare pentru introducerea unei contestaţii în anulare.În motivare am plecat de la efectele Deciziei CCR nr. 685/2018 şi de la tratamentul juridic diferenţiat şi discriminatoriu în care se află persoanele care au fost condamnate şi execută pedepse pronunţate de Completele de 5 judecători de la ÎCCJ în perioada 1.02.2014 şi până în prezent", anunţă Adrian Toni Neacşu, pe Facebook.

În sesizare, avocatul arată că nu pot apela la această cale de atac decât cei cărora li s-a comunicat hotărârea definitivă în ultimele 30 de zile.