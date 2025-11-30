Un lot de „File somon marinat 100 g” a fost retras de la vânzare după depistarea bacteriei Listeria

Societatea SC Ocean Fish SRL a decis retragerea de la comercializare a unui lot din produsul „File somon marinat 100 g”, după ce analizele au indicat prezența bacteriei Listeria monocytogenes, potrivit unei informări publicate pe site-ul ANSVSA, relatează Agerpres.

Produsul vizat este din lotul 17012026, cu data limită de consum 17.01.2026, Cod EAN 5941872102827.

„Se recomandă persoanelor care deţin produse din lotul menţionat mai sus să nu le consume şi să le aducă înapoi în magazinul SC Grand Food Distribution SRL (Good Market) de unde le-au cumpărat. Contravaloarea produselor va fi returnată, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal”, se arată în anunțul publicat.

Listerioza se manifestă prin simptome asemănătoare gripei – febră, dureri musculare, greață, vărsături și dureri abdominale – și poate provoca complicații serioase în cazul femeilor însărcinate sau al persoanelor cu sistem imunitar slăbit.