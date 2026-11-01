Un microbuz cu 20 de pasageri s-a răsturnat în Iași: Nouă persoane sunt rănite. Planul Alb a fost activat în trei spitale

2 minute de citit Publicat la 22:42 01 Noi 2026 Modificat la 22:42 01 Noi 2026

În urma accidentului, opt persoane au fost transportate la spital. Sursă foto: Facebook - IGSU

Planul Alb a fost activat, duminică seara, în trei unităţi medicale din Iaşi, în urma unui accident rutier grav produs în localitatea Ţigănaşi, unde un microbuz s-a răsturnat în afara părţii carosabile. În microbuz se aflau 20 de pasageri, dintre care nouă au fost rănite. O femeie în vârstă de 27 de ani este inconștientă și a fost intubată, iar celelalte opt victime sunt conștiente și au suferit diverse traumatisme. Alte 11 persoane nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a precizat că șapte persoane au primit asistenţă medicală la locul evenimentului.

Potrivit ministrului, cele trei unităţi medicale în care a fost activat Planul Alb sunt Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Spitalul Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. Nicolae Oblu" şi Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sf. Maria" din Iaşi.

„În această seară, în localitatea Ţigănaşi, judeţul Iaşi, un autobuz cu 18 pasageri s-a răsturnat în afara părţii carosabile. Conform ultimelor informaţii transmise de echipele de intervenţie, în acest moment, şapte persoane primesc asistenţă medicală la locul accidentului, dintre care una este inconştientă. 13 persoane nu necesită îngrijiri medicale", a transmis Alexandru Rogobete, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

El a mai precizat că Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă a activat Planul Roşu de Intervenţie, fiind mobilizate echipaje de descarcerare, prim ajutor, terapie intensivă mobilă şi ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

„Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă (COSU) din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne monitorizează permanent situaţia şi coordonează, potrivit competenţelor, măsurile necesare pentru gestionarea intervenţiei şi asigurarea asistenţei medicale", a mai transmis ministrul.

Conform ISU Iaşi, Planul Roşu de Intervenţie a fost activat la ora 19:33, având în vedere numărul persoanelor implicate şi gravitatea evenimentului.

În urma accidentului, opt persoane au fost transportate la spital, dintre care două la Spitalul Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. Nicolae Oblu" şi şase la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon".

Alte 11 persoane, între care un copil de nouă ani, au refuzat transportul la spital şi au fost preluate de un microbuz al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU), pentru a fi transportate către punctul de trecere a frontierei, fiind vorba de cetăţeni din Republica Moldova. Şoferul microbuzului implicat în accident a refuzat, de asemenea, transportul la spital, rămânând la locul evenimentului.

În accident au fost implicate 20 de persoane, potrivit bilanţului final al autorităţilor.

Pentru gestionarea situaţiei, la locul accidentului au fost mobilizate echipaje de pompieri, descarcerare şi prim ajutor din judeţul Iaşi, precum şi trei echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean, dintre care unul cu medic. Dispozitivul de intervenţie a fost suplimentat ulterior cu forţe şi mijloace din cadrul ISU Vaslui.