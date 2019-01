foto: Facebook/ Dinu Sovea

Dinu Șovea, un român stabilit în Londra care a devenit celebru pe rețelele de socializare datorită pamfletelor sale la adresa românilor care lucrează peste hotare, a publicat un nou mesaj amuzant pe Facebook, cu ocazia Anului Nou.

"În aceste momente de sărbătoare, aș vrea să stăm o clipă și să ne gândim și la cei ce sunt departe de căsuța părintească, departe de familie, de prieteni și de tot ce le este drag lor.

Virtual suntem alături de ei, suntem alături de românii din Diaspora.

Eu aș vrea să le urez tuturor românilor un SINCER și CĂLDUROS La Mulți Ani, deoarece oriunde ne-am afla... suntem cu toții români, suntem frați, avem același sânge și am împărtit aceeași pâine amară.

Totuși aș avea niște urări speciale de făcut pentru românii superiori din străinătate, ce împart românii în două categorii: românii pr#ști rămași în țară și românii din afară, cu mentalitate aerisită "europeană". O să o fac în limba lor, pentru că ei nu mai sunt români.



✔Feliz Año Nuevo! Sper că año acesta să aveți cât mai poco căpșuni sub unghiuțe, dragii mei!

✔Auguri per un felice 2019! Sper că anul acesta bătrâneii să facă mai puțin pe ei! Capisci?

✔Frohes Neues Jahr! Sper că anul acesta clienții să fie cât mai puțini și să faceți bani și îmbrăcați. Sper ca măcar nu vă pupați familia în fața aceluiași webcam.

✔ Happy New Year! Sper că anul acesta lopata să fie oleacî mai lighter și să faceți mai mulți km la mașinile luate în rate, decât la roabe!

✔La mulțean la toți români care ieste! Sper ca anul acesta să faceți mai puține conbinați și să terminaț măcar alea 8 clase, dacă nu... măcar să vă angajaț. Nu puteți fi toata viatț bombardieri, deoarece nu am văzut niciodată un bombardier pensionar.

Sanatate!", a scris Dinu Șovea, pe Facebook.