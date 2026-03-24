Un român și un italian s-au dus la Sofia cu genți cu 1,2 milioane de euro falși, făcuți la Suceava. Acolo s-au întâlnit cu un mafiot

O fabrică de bani falşi a fost descoperită în judeţul Suceava. FOTO: Poliția Română

O fabrică de bani falşi a fost descoperită în judeţul Suceava, fiind utilizată de către o grupare constituită din trei români şi un italian. Românii ar fi cumpărat sute de kilograme de hârtie specială şi echipamente pentru falsificarea banilor, iar italianul i-ar fi învăţat să falsifice bancnotele. Gruparea voia să distribuie banii pe pieţele internaţionale, mai ales în Bulgaria, ţară care a aderat recent la zona euro. Unii dintre membrii grupării au fost prinşi în flagrant, la Sofia, când transportau 1,2 milioane de euro falşi.

Surse au declarat pentru Antena 3 CNN că liderul grupării este nepotul presupusului furnizor de droguri al unei judecătoare din Suceava. Acesta, s-a dus cu italianul în Sofia unde s-au întâlnit cu un mafiot bulgar, căruia i-au predat banii. Acesta a dus gențile cu bani într-un cartier rezidențial, a fost oprit de poliție. Așa s-au găsit banii si drogurile. Românul și italianul au fost reținuți după ce s-au întors în țară.

”Astăzi, 24 martie 2026, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi, efectuează 6 percheziţii domiciliare, în judeţele Suceava şi Ilfov, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, falsificare de monede, punerea în circulaţie de valori străine falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate şi deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori”, anunţă, marţi, Poliţia Română şi DIICOT.

Sursele citate au precizat că, în luna octombrie 2025, trei români şi un italian, ar fi constituit, în judeţul Suceava, o grupare de criminalitate organizată specializată în falsificare de monedă.

”Din investigaţii a rezultat că, în intervalul octombrie - noiembrie 2025, persoanele în cauză ar fi procurat, din străinătate, o cantitate însemnată, de ordinul sutelor de kilograme, de hârtie specială pentru producerea de bani falşi. Ulterior, liderul grupului infracţional organizat (cetăţean român) ar fi achiziţionat aparatură performantă pentru iniţierea unei imprimerii clandestine într-o locaţie din zona rurală a judeţului Suceava”, precizează anchetatorii.

Aceştia menţionează şi că italianul implicat este cunoscut la nivel internaţional cu preocupări legate de falsificarea de bani, rolul acestuia în cadrul grupării infracţionale organizate fiind de a-i instrui pe ceilalţi membri cu privire la producerea banilor falşi, precum şi de a facilita, prin intermediul conexiunilor infracţionale din străinătate, procurarea de instrumente sau materiale în vederea producerii de bani falşi, precum şi punerea în circulaţie a acestora pe teritoriul României sau teritoriul altor state.

”Relevant este şi faptul că, persoanele în cauză ar fi vizat crearea unor legături infracţionale în Bulgaria, care a adoptat recent moneda euro – monedă naţională, sens în care s-ar fi deplasat în mai multe rânduri în ţara vecină. Ieri, 23 martie 2026, în baza cooperării poliţieneşti dintre autorităţile române şi cele bulgare, persoana de origine italiană, doi cetăţeni români şi doi cetăţeni bulgari, au fost depistaţi în Sofia, în timp ce ar fi deţinut şi transportat o cantitate impresionantă de bancnote contrafăcute cu cupiură de 100 de euro, aproximativ 1.200.000 de euro (falşi)”, arată anchetatorii.

De asemenea, a fost descoperită şi cantitatea de 1 kilogram de cocaină, drog de mare risc.

Până la acest moment, la una dintre locaţii, a fost descoperită ”o fabrică de bani” amenajată într-un imobil aflat în construcţie.