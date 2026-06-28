Un sens giratoriu tip "ochelar" va fi amenajat la ieşirea din Focşani, într-un punct strategic. Este diferit de cele clasice

Un sens giratoriu tip "ochelar" va fi amenajat la ieşirea din Focşani. FOTO:Facebook

Un sens giratoriu tip "ochelar", o soluţie tehnică mai puţin întâlnită în România, diferită de sensurile giratorii clasice, va fi amenajat la ieşirea din municipiul Focşani, într-unul dintre cele mai aglomerate noduri rutiere din judeţul Vrancea.

"Intersecţia dintre DJ 205S, DN 2M şi DN 2D, situată în zona trecerii la nivel cu calea ferată, reprezintă un punct strategic care asigură legătura între două drumuri naţionale şi un drum judeţean de interes major, tranzitate zilnic de un număr foarte mare de autovehicule.

În ultimii ani, această intersecţie a devenit una dintre zonele în care timpii de aşteptare au crescut constant, în special în orele de vârf. Ca urmare a analizelor efectuate de specialiştii CNAIR şi ai CJ Vrancea, s-a optat pentru amenajarea unui sens giratoriu provizoriu de tip 'ochelar', o soluţie tehnică modernă, mai puţin întâlnită în România şi diferită de sensurile giratorii clasice cunoscute până acum de vrânceni", a transmis Consiliul Judeţean (CJ) Vrancea, scrie Agerpres.



Administraţia judeţeană evidenţiază faptul că soluţia tehnică a fost aleasă deoarece răspunde cel mai bine particularităţilor geometrice ale intersecţiei urmând să fie implementată temporar şi monitorizată permanent.

Lucrările prevăd printre altele realizarea insulei centrale şi a insulelor de separare a sensurilor de circulaţie, un sistem modern de iluminat public, lucrări pentru evacuarea apelor pluviale şi marcaje specifice.

În plus, administraţia judeţeană a anunţat modernizarea DJ 205S spre localităţile Câmpineanca şi Vârteşcoiu, pentru a asigura o conexiune rutieră între drumurile judeţene şi reţeaua naţională.