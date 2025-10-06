Un şofer a mituit cu 55.000 de lei un bărbat care se dădea drept poliţist pentru a scăpa de un dosar penal

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Un şofer care a provocat un accident rutier cu victime a mituit cu puţin peste 50.000 de lei un fals poliţist din Alba ca să îl scape de un dosar penal. Bărbatul care s-a dat drept poliţist a recunoscut fapta şi s-a ales cu 4 ani de închisoare cu executare, dar şi cu sechestru pe conturile bancare, a informat luni Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), printr-un comunicat de presă, scrie Agerpres.



"Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus sesizarea instanţei, cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei a inculpatului P.D.V., persoană fizică fără calitate specială, aflat sub control judiciar la data încheierii acordului, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă. În acordul de recunoaştere a vinovăţiei, se arată că, în cauză, există probe din care rezultă următoarea stare de fapt: În perioada 16 - 27 iulie 2025, inculpatul P.D.V., atribuindu-şi în mod nereal calitatea de poliţist, ar fi pretins unei persoane fizice suma totală de 55.631 lei, promiţând că îşi va exercita presupusa influenţă în vederea soluţionării unui dosar penal în care persoana respectivă era vizată pentru provocarea unui accident rutier soldat cu victime. Inculpatul i-ar fi promis astfel persoanei fizice în cauză, că va interveni pe lângă superiorul său din cadrul I.P.J. Sibiu şi pe lângă procurorul de caz, atât pentru clasarea dosarului penal, cât şi pentru recuperarea într-un timp cât mai scurt a permisului de conducere. Pentru acestea, inculpatul P.D.V. ar fi primit de la persoana respectivă, în perioada 16 - 24 iulie 2025, suma totală de 52.086 lei", se arată în comunicatul DNA.



Potrivit sursei citate, procurorii anticorupţie au pus sechestru asupra banilor aflaţi în conturile bancare ale inculpatului, în vederea confiscării sumei de 52.086 lei.



DNA precizează că inculpatul şi-a recunoscut integral faptele şi a avut "o atitudine sinceră pe parcursul cercetărilor". În prezenţa avocatului, falsul poliţist a declarat că recunoaşte comiterea infracţiunii, acceptă încadrarea juridică şi este de acord cu pedeapsa propusă de procurori.

Astfel, P.D.V. a acceptat o pedeapsă de 4 ani închisoare cu executare, precum şi interzicerea unor drepturi pe o perioadă de 4 ani şi 6 luni după executarea pedepsei, printre care dreptul de a fi ales în autorităţile publice, de a ocupa o funcţie publică sau una care implică exerciţiul autorităţii de stat.



Dosarul de urmărire penală şi acordul de recunoaştere a vinovăţiei au fost transmise spre judecare Tribunalului Sibiu, cu propunerea de menţinere a măsurilor preventive şi asiguratorii dispuse