Un șofer de la salubrizare a luat credite de 110.000 de lei pe numele colegilor. Cum acționa individul

1 minut de citit Publicat la 08:55 12 Noi 2025 Modificat la 08:55 12 Noi 2025

Un șofer de la salubrizare a luat credite de 110.000 de lei pe numele colegilor. Foto: Hepta

Un şofer al unei maşini de gunoi este cercetat după ce a făcut credite pe numele colegilor. Mai exact, când aceştia coborau să ridice tomberoanele, şoferul le-a instalat aplicațiile de internet banking pe telefoane și direct din aplicație a făcut cinci credite de nevoi personale.

Bărbatul în vârstă de 28 de ani lucra la salubrizare, împreună cu celelalte două persoane care sunt persoane vătămate în acest proces. El era șoferul mașinii de gunoi iar ceilalți doi coborau din mașină pentru a strânge gunoaiele.

Surse din anchetă spun că, atunci când cei doi coborau din mașină, inclupatul le lua telefoanele. Inițial, le-a instalat amândurora aplicații de internet banking și a făcut în numele lor credite de nevoie personale. Este vorba despre cinci astfel de credite, în valoare totală de 110.000 lei.

În momentul în care creditele au fost aprobate și cei doi au primit banii, șoferul mașinii le-a luat din nou telefoanele și și-a transferat toți banii. Cele două victime și-au dat seama de cele întâmplate și au sunat la poliție.

Bărbatul a fost supus și unor percheziții domiciliare, iar polițiștii au găsit în apartamentul său mai multe probe de interes care sunt acum pe masa procurorilor. El este caum cercetat pentru mai multe infracțiuni.