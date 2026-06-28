Unde găsesc şoferii cea mai ieftină benzină şi motorină, duminică, 28 iunie, în România. Preţuri carburanţi

Unde găsesc şoferii cea mai ieftină benzină şi motorină. Foto: Getty Images

În general, benzina şi motorina şi-au păstrat şi duminică, 28 iunie, preţurile pe care le aveau sâmbătă, la pompă. Astfel, un litru de benzină standard costă 8,62 lei, iar motorina standard se vinde cu 9,18 lei. Cel mai avantajos preţ la benzină, duminică, este la o staţie din Albeşti, judeţul Mureş: 8,42 lei/litru. Iar cea mai ieftină motorină este la o staţie din Lunguleţu, judeţul Dâmboviţa: 8,54 lei/litru. GPL-ul îşi menţine un preţ mediu, în România, de 4,50 lei pentru un litru, notează Peco Online.

Carburanţii premium rămân peste pragul de 9 lei. Benzina premium costă, la staţiile monitorizate, 9,1 lei pe litru, în timp ce motorina premium se vinde cu 9,95 lei/litru.

Noile atacuri ale SUA asupra Iranului pot scumpi barilul de petrol

Statele Unite au efectuat noi lovituri asupra Iranului, după un atac cu dronă asupra unei nave sub pavilion panamez, produs sâmbătă în Strâmtoarea Ormuz. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a transmis că a lovit mai multe ținte din Iran, ca răspuns direct la "agresiunea continuă" împotriva transportului maritim comercial.

SUA și Iranul conveniseră, pe 17 iunie, să pună capăt ostilităților în baza unui memorandum de înțelegere în 14 puncte, care prevedea și ca Iranul să depună "cele mai bune eforturi pentru trecerea în siguranță a navelor comerciale, fără taxe, timp de 60 de zile".

În urma schimbului de focuri, SUA și Iranul s-au acuzat reciproc de încălcarea acordului de încetare a focului.

Prețul petrolului Brent scăzuse miercuri sub 74 de dolari pe baril, pentru prima dată de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, la sfârșitul lunii februarie, pe măsură ce investitorii au continuat să elimine prima de risc geopolitic care împinsese piețele energetice în sus în timpul conflictului.