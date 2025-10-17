UNSAR: Peste 170 dintre locuințele aflate în zona afectată de explozia din cartierul Rahova sunt protejate de o asigurare facultativă

Explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei, care a lăsat sute de oameni fără locuință. Sursa foto: Hepta/ Mediafax Foto/ Alexandra Pandrea/ GMN

Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR) a transmis, vineri după-amiază, prin intermediul unui comunicat de presă, că peste 170 dintre locuințele aflate în zona afectată de explozia produsă în această dimineață în cartierul Rahova din București sunt protejate de o asigurare facultativă. „Deja au fost înaintate proprietarilor și primele oferte de despăgubire”, a subliniat UNSAR.

„Peste 170 dintre locuințele aflate în zona afectată de explozia produsă în această dimineață în cartierul Rahova din București sunt protejate de o asigurare facultativă - din informațiile colectate la nivelul companiilor de asigurări Membre ale UNSAR. Explozia este unul dintre riscurile de bază acoperite de polițele de asigurare facultativă a locuinței.

Reprezentanții companiilor de asigurări Membre ale UNSAR continuă să colaboreze cu autoritățile pentru gestionarea situației. Din informațiile pe care le avem, deja au fost înaintate proprietarilor și primele oferte de despăgubire”, a precizat UNSAR.

UNSAR le recomandă proprietarilor care au o asigurare facultativă pentru locuință să ia legătura cu asigurătorul care a emis polița și să anunțe daunele suferite.

În funcție de politica fiecărei companii de asigurări, există mai multe căi pentru notificarea daunelor: call-centere, aplicații dedicate sau site-uri web. Majoritatea asigurătorilor oferă și varianta mai rapidă pentru avizarea daunelor – autoconstatarea. Aceasta este o soluție care reduce timpul de instrumentare a dosarului și simplifică procesul. Astfel, în acest caz, constatarea daunei este efectuată direct de către asigurat, iar în funcție de politicile fiecărui asigurător, proprietarii pot beneficia de plata și mai rapidă a despăgubirilor.

Reamintim faptul că, în contextul exploziei produse astăzi în București, în zona Rahova, Membrii UNSAR sunt mobilizați să asigure sprijin dedicat celor afectați și să faciliteze cât mai rapid procesul de evaluare și despăgubire a daunelor”, a mai precizat UNSAR.

Informații de context

Doar 30% dintre locuințele din Regiunea București–Ilfov sunt protejate printr-o poliță facultativă (aici se și plătesc cele mai multe despăgubiri, de altfel). Pe locul secund se află Regiunea Vest, cu 20%, pe locul 3 – Regiunea Centru, cu 18%.

Procentul celor care au locuința asigurată facultativ este și mai mic la nivel național: concret, doar 17% (1,7 mil.) dintre locuințele din România sunt asigurate complet (PAD + facultativă) – ceea ce înseamnă că 8 din 10 sunt în continuare vulnerabile.

Cea mai mare daună plătită în baza unei asigurări facultative de locuință de către o companie membră UNSAR, ca urmare a producerii riscului de explozie, a fost de 555.000 lei în 2023, respectiv 255.000 lei în 2024.

Despăgubiri și rolul asigurărilor

În 2024, asigurătorii au plătit despăgubiri de 183 milioane lei în baza asigurărilor pentru locuințe – conform datelor oficiale publicate de către ASF, în creștere cu 9% față de 2023.

Cum funcționează sistemul de asigurări de locuințe în România

În România, asigurările facultative se pot încheia pentru acele locuințe care sunt deja protejate printr-o poliță obligatorie PAD.

Polițele facultative oferă un nivel de protecție extins, la valoarea reală a clădirii și/sau a bunurilor deținute, putând acoperi pagubele produse de dezastre naturale, dar și alte tipuri de riscuri, precum: incendii, explozii, furtuni, căderi de corpuri, inundații produse de avarii ale instalațiilor de apă-canal, climatizare, termoficare, defecțiuni ale centralei termice, daune ale bunurilor electronice/electrocasnice etc.

De asemenea, o asigurare facultativă poate fi personalizată prin adăugarea de clauze dedicate, în funcție de specificul fiecărei locuințe și de nevoile individuale ale clienților.

De exemplu, se pot acoperi inclusiv prejudiciile produse vecinilor, avariile panourilor fotovoltaice sau chiar se pot oferi soluții în cazul unor urgențe – prin intervenția unor specialiști atunci când situația o impune (avarii ale instalațiilor de apă/gaze/încălzire, pene de curent, avarii ale acoperișului, sistemelor/elementelor de acces în locuință etc.).

Despre UNSAR

Înființată în 1994, UNSAR – Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România reprezintă 21 de companii de profil. Acestea dețin o pondere de peste 90% din piața locală de asigurări.

Activitatea UNSAR are drept obiectiv apărarea și reprezentarea intereselor asigurătorilor și reasigurătorilor din România, participarea la îmbunătățirea cadrului legislativ în domeniul asigurărilor, promovarea activității de asigurări în România și a dezvoltării durabile a industriei de profil pe plan intern și internațional.

Din anul 2007, UNSAR este membru cu drepturi depline al Federației Asigurătorilor și Reasigurătorilor Europeni – Insurance Europe. Asigurările reprezintă un sector – cheie al economiei românești, contribuind la dezvoltarea acesteia. Asigurătorii din România plătesc despăgubiri de 6,5 milioane EUR în fiecare zi calendaristică.