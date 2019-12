UNTOLD 2020. Cât costă biletele și abonamentele la festival

Foto: Facebook/Untold

Festivalul UNTOLD 2020 continuă cu a șasea ediție, între 30 iulie și 2 august.

Biletele și abonamentele au fost puse în vânzare deja, iar prima tranșă s-a epuizat în mai puțin de 30 de secunde. Organizatorii vin cu o nouă ofertă, între 4 și 5 decembrie, cu prețuri ce pornesc de la 129 de euro și ajung până la 309 euro pentru tichete VIP. Abonamentul VIP este rezervat celor care au peste 18 ani. Organizatorii pun la dispoziție o perioadă ”de grație”, în care check-in pentru festival se poate face gratuit, iar după această perioadă vor fi percepute taxe suplimentare.

La ediția din 2019 a festivalului, i-am putut vedea pe scenă pe Robbie Williams, Martin Garrix, David Guetta, Dimitri Vegas&Like Mike, Armin van Buuren, Timmy Trumpet, Bastille, James Arthur, Oscar and The Wolf, Loco Dice, Solomun, Andy C, Borgore, Chase&Status, Boris Brejcha, Rusko, Tale of US și Sub Focus B2B Wilkinson, Pendulum DJ Set B2B Friction, Camo&Krooked Live și mulți alții.