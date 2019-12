UNTOLD 2020. În ce perioadă se desfășoară evenimentul

Foto: Facebook/Untold

Festivalul UNTOLD 2020 continuă cu a șasea ediție. Aceasta va avea loc la Cluj-Napoca în perioada 30 iulie - 2 august 2020.

Primele 15.000 de abonamente s-au vândut în 30 de secunde. Pentru UNTOLD 2020, organizatorii și-au propus să-și depășească recordurile de la ediția aniversară din 2019, când festivalul a fost sold out încă din luna iunie.

La ediția din 2019 a festivalului, i-am putut vedea pe scenă pe Robbie Williams, Martin Garrix, David Guetta, Dimitri Vegas&Like Mike, Armin van Buuren, Timmy Trumpet, Bastille, James Arthur, Oscar and The Wolf, Loco Dice, Solomun, Andy C, Borgore, Chase&Status, Boris Brejcha, Rusko, Tale of US și Sub Focus B2B Wilkinson, Pendulum DJ Set B2B Friction, Camo&Krooked Live și mulți alții.