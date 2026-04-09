Vânătorul de mine M270 şi-a încheiat misiunea în Marea Neagră. MApN: România, angajament pentru securitatea maritimă în regiune

1 minut de citit Publicat la 16:14 09 Apr 2026 Modificat la 16:14 09 Apr 2026

Vânătorul de mine M270 şi-a încheiat misiunea în Marea Neagră. Sursa foto: MApN

Ministerul Apărării Naţionale a anunţat, joi, că Vânătorul de mine M270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu” a încheiat cu succes participarea la cea de-a IX-a activare a grupării MCM Black Sea, desfășurând misiuni de supraveghere și recunoaștere pentru menținerea siguranței navigației în Marea Neagră, în perioada 22 martie – 4 aprilie. "Participarea Forțelor Navale Române la MCM BLACK SEA reconfirmă angajamentul României pentru securitatea maritimă în regiune și pentru consolidarea cooperării cu aliații și partenerii", a transmis MApN.

"Vânătorul de mine M270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu” a încheiat cu succes participarea la cea de-a IX-a activare a grupării MCM BLACK SEA.

În perioada 22 martie – 4 aprilie, echipajul format din 45 de marinari și scafandri militari a acționat alături de parteneri din Turcia și Bulgaria, desfășurând misiuni de supraveghere și recunoaștere pentru menținerea siguranței navigației în Marea Neagră.

Nava a participat la exercițiul multinațional SEA SHIELD 2026, contribuind la creșterea interoperabilității și a nivelului de pregătire al forțelor participante.

Participarea Forțelor Navale Române la MCM BLACK SEA reconfirmă angajamentul României pentru securitatea maritimă în regiune și pentru consolidarea cooperării cu aliații și partenerii", a comunicat MApN.