Viceprimarul din Orșova, obligat de primar să lucreze dintr-o grădiniță în paragină, ca să fie "ancorat în realitatea urbei"

Pornind de la dispute politice, primarul municipiului Orșova a dispus mutarea biroului viceprimarului într-o grădiniță nefuncțională din localitate. Locaţia este insalubră, cu igrasie, prizele desfăcute și un coş de fum care poate provoca oricând un incendiu.

Într-o încăpere a fostei grădinițe îşi desfăşoară viceprimarul din Orşova, Bogdan Florin Duică, activitatea. Bărbatul se declară revoltat de faptul că, de mai bine de o lună, trebuie să lucreze în aceste condiții. Mai mult, bărbatul spune că nu are calculator și imprimantă funcționale.

"Este o bătaie de joc. Am făcut domnului Primar destule înştiinţări pentru că este ilegal. Cred că este un caz unic în ţară. Le spune la angajaţi să nu vorbească cu mine. Este abuz pentru că nu-mi dau toate datele pentru îndeplinirea sarcinilor", povestește viceprimarul.

De cealaltă parte, primarul, Marius Stoica, neagă acuzațiile subalternului său, pe care-l îndeamnă să fie mai ancorat în realitate.

"I-am oferit un birou într-o grădiniţă care are condiţii, i-am pus internet, cablu TV, are condiţiile necesare. Dacă este nemulţumit e problema lui. Mutarea are legătură cu faptul să fie mai bine ancorat în realitatea urbei şi într-o permanentă legătură cu cetăţenii", spune acesta.

Cetățeni îl contrazic însă pe edil.

"Anormal. Trebuie să fie în aceeaşi clădire şi primarul şi viceprimarul", spun locuitorii din Orșova.

Rămâne, așadar, de văzut, dacă autoritățile locale din Orșova vor ajunge la un consens. Deocamdată, cert este că viceprimarul mutat în sediul fostei grădinițe a primit sarcina de a rezolva problema câinilor vagabonzi din oraș.

